Un uomo di 35 anni è in stato di fermo dopo essere stato accusato di importunare i pendolari alla Stazione Centrale di Stoccarda e di aver sferrato due forti pugni in faccia a un uomo. Il sospetto, un senzatetto ricercato dalla procura, è stato trovato in possesso di un coltello e aveva un mandato di arresto in corso, secondo quanto riferito dalla polizia e dalla procura.

Il 35enne è sospettato di aver preso di mira e importunato alcune donne nel tunnel pedonale della stazione durante le prime ore del mattino di giovedì. Era apparentemente ubriaco con un tasso alcolico di 3,2 promille. In seguito, si è avvicinato a un 24enne, lo ha minacciato e lo ha aggredito con due pugni diretti in faccia. Si dice che il giovane uomo abbia chiesto al sospetto di smettere di disturbare i pendolari.

Il sospetto è poi fuggito verso Königstraße, dove è stato catturato dai servizi di emergenza che erano stati allertati. È stato portato di nuovo alla stazione, dove è stato scoperto che aveva un mandato di arresto in corso. Di conseguenza, il 35enne è comparso davanti al giudice competente giovedì, che ha confermato il mandato di arresto esistente.

L'incidente alla Stazione Centrale di Stoccarda è stato classificato come una forma di turbamento pubblico, rientrante nella categoria dei [reati]. Nonostante la sua liberazione, il 35enne dovrà affrontare ulteriori accuse legate al suo comportamento aggressivo e all'uso di un coltello, considerato un'arma pericolosa.

