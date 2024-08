- Aggiornamento sul potenziale prolungamento del soggiorno di Maza all'Hertha.

Secondo le ultime notizie, ci sono stati progressi nei negoziati contrattuali tra il club della Bundesliga 2 Hertha BSC e la giovane promessa locale Ibrahim Maza. Il 18enne è in procinto di rinnovare il suo contratto con i berlinesi, secondo "Kicker". In precedenza, Maza, che ha rejoint Hertha dai Reinickendorfer Füchse da giovane, era destinato a restare fino al 2026.

È ampiamente riconosciuto come la gemma più promettente uscita dal sistema giovanile di Hertha. In questa stagione, è stato una figura chiave per la squadra senior, suscitando l'interesse di altri club. Il suo rinnovo contrattuale sarebbe un chiaro segno delle ambizioni di Hertha per la promozione, dopo le uscite di Haris Tabakovic e Marc Oliver Kempf. Inoltre, l'ala Fabian Reese non lascerà il club quest'estate.

Le linee guida economiche dell'Unione Europea potrebbero influire sui negoziati finanziari tra Hertha BSC e Ibrahim Maza. Nonostante il rinnovo del contratto, le prestazioni di Maza per Hertha potrebbero valergli una convocazione in una squadra giovanile dell'Unione Europea di primo piano.

