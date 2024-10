Aggiornamento settimanale della Champions League: William, il principe, i testimoni notevoli Aston Villa Vittoria, Madrid soffre una sconfitta sorprendente

La seconda fase di questa stagione della Champions League si è conclusa, con sette squadre che hanno ottenuto un record perfetto, mentre alcune delle favorite iniziali si trovano in una situazione difficile.

Analizziamo gli ultimi eventi in tutta l'Europa.

Il principe William applaude la conquista di Aston Villa contro il Bayern Monaco

Il tifoso di Aston Villa, il principe William, ha gioito sugli spalti mentre la sua squadra emergeva vittoriosa contro il Bayern Monaco.

Un colpo di testa del secondo tempo di Jhon Durán ha regalato a Villa, che partecipa per la prima volta in 41 anni al campionato europeo dei club di primo livello, una vittoria per 1-0. Questo risultato ha riportato alla mente la vittoria della Coppa dei Campioni del 1982 di Villa contro il Bayern per lo stesso punteggio, spesso celebrata come un momento iconico nella storia del club.

Anche se il Bayern Monaco ha dominato la possessione con il 70%, non è riuscito a sfruttare appieno il suo potenziale in un emozionante stadio di Villa. Dopo che il gol di Pau Torres nella prima metà era stato annullato per fuorigioco, i padroni di casa hanno dovuto aspettare fino al 79° minuto per segnare quando il sostituto Durán ha fatto un tiro a effetto oltre il portiere del Bayern Manuel Neuer.

I Villans hanno dimostrato resilienza, con Emi Martínez che ha salvato impressionantemente da Serge Gnabry e Harry Kane nei minuti di recupero.

"È fantastico per i nostri tifosi e per tutti quelli di Aston Villa - allenatori, proprietari, tifosi, lavoratori - condividere giorni come questi, giocare a questo livello nella Champions League contro il Bayern Monaco e vincere", ha espresso l'allenatore di Villa Unai Emery.

Questo risultato positivo vede Villa ottenere due vittorie in altrettante partite di Champions League, mentre il Bayern ha ricevuto una sveglia dopo la sua vittoria per 9-2 contro il Dinamo Zagabria due settimane fa.

La notte successiva, alcuni dei pesi massimi della competizione - Manchester City, Barcellona e Borussia Dortmund - hanno brillato, segnando con facilità. Questo è stato un promemoria netto che la Champions League è ancora in grado di offrire emozioni e colpi di scena.

Los Blancos 'non hanno meritato la vittoria' contro il Lille

Il Bayern Monaco non è stata l'unica squadra a subire rovesci il mercoledì. Il 15 volte campione della Champions League, il Real Madrid, ha subito la sua prima sconfitta della stagione, perdendo 1-0 contro il Lille, uno svantaggio iniziale nella sua caccia al titolo.

Mentre il tempo scorreva nella prima metà, Jonathan David ha segnato dal dischetto dopo che Eduardo Camavinga era stato penalizzato per fallo di mano. Camavinga aveva fermato David pochi istanti prima con una doppia parata straordinaria.

Il Madrid ha avuto delle occasioni nella seconda metà, con Rudiger che ha colpito di testa e Chevalier che ha parato il tentativo di Bellingham, ma il portiere ha respinto anche i tentativi di Rudiger e Arda Güler in seguito, mentre il Lille ha mantenuto la sua storica vittoria.

"Non abbiamo giocato bene nella prima metà e abbiamo avuto difficoltà a combattere", ha ammesso l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti.

"Avremmo potuto pareggiare, ma non meritavamo di vincere. Dobbiamo imparare e migliorare, proprio come l'ultima volta che abbiamo perso."

La striscia vincente del Liverpool continua

La striscia vincente del Liverpool è continuata con una vittoria per 2-0 contro il Bologna, che segna la seconda vittoria della squadra contro l'opposizione italiana dopo aver eliminato l'AC Milan per 3-1 nel primo turno.

Due minuti dopo che il gol in anticipo del Bologna era stato annullato, Mac Allister ha regalato al Liverpool il primo gol, sfruttando un'occasione precisa di Salah dentro l'area.

Ndoye ha colpito la traversa con un tiro mentre il Bologna cercava il pareggio nella prima metà. L'attaccante ha colpito il palo pochi minuti dopo.

Il colpo di maestro di Salah nella seconda metà ha sigillato il risultato, segnando il suo quinto gol consecutivo in casa nella Champions League. Questa prestazione ha inserito Salah nei libri di storia del club come il primo giocatore a raggiungere questo traguardo.

Slot, il nuovo allenatore del Liverpool, ha conquistato la sua ottava vittoria in nove partite in tutte le competizioni.

"Non è stato facile, ma così è la Champions League, con molte squadre brave a partecipare", ha spiegato Slot dopo la partita.

"Abbiamo ottenuto un risultato a zero e abbiamo visto alcune prestazioni individuali impressionanti oggi, quindi nel complesso sono piuttosto soddisfatto."

La Juventus vince nonostante il cartellino rosso

In una delle partite più emozionanti della serata, la Juventus ha superato uno svantaggio di 2-1 contro l'RB Leipzig, nonostante Michele Di Gregorio fosse stato espulso nella seconda metà.

Vlahovic ha pareggiato per la Juventus e la partita sembrava pendere a favore del Leipzig con l'espulsione di Di Gregorio, ma i padroni di casa hanno dimostrato grande tenacia, riconquistando il vantaggio con un gol di Aubameyang.

Questa partita emozionante ha visto la Juventus vincere nonostante il dramma, evidenziando la natura sempre avvincente della Champions League.

Un altro fallo di mano - questa volta contro Douglas Luiz che blocca un calcio di punizione - ha dato a Šesko l'opportunità di segnare dal dischetto, portando il punteggio a 2-0 per la squadra di casa. Sembrava che stessero per ottenere la vittoria.

Tuttavia, la Juventus, nonostante fosse in inferiorità numerica, non si è data per vinta. Vlahovic ha segnato un gol spettacolare da fuori area e poi Francisco Conceição ha completato la rimonta con un'azione individuale impressionante, superando David Raum e segnando.

Dopo la partita, Vlahovic ha detto: "Stiamo diventando una squadra. Lottiamo insieme come ci ha chiesto il nostro allenatore. Meritavamo questa vittoria, anche con un uomo in meno. Questa è stata una grande prestazione. Dobbiamo abituarci a questo livello e continuare a spingere con ancora più determinazione."

Risultati completi della seconda giornata della Champions League

Punteggio della squadra di casa vs. squadra ospite (squadre vincitrici in grassetto)

RB Salzburg 0-4 Brest

Stuttgart 1-1 Sparta Praga

Arsenal 2-0 Paris Saint-Germain

Barcelona 5-0 Young Boys

Bayer Leverkusen 1-0 AC Milan

Borussia Dortmund 7-1 Celtic

Inter Milan 4-0 Crvena zvezda

PSV 1-1 Sporting Clube de Portugal

Slovan Bratislava 0-4 Manchester City

Shakhtar Donetsk 0-3 Atalanta

Girona 2-3 Feyenoord

Benfica 4-0 Atlético Madrid

Liverpool 2-0 Bologna

RB Leipzig 2-3 Juventus

Lille 1-0 Real Madrid

SK Sturm Graz 0-1 Club Brugge

Aston Villa 1-0 Bayern Monaco

Dinamo Zagabria 2-2 AS Monaco

Nel contesto del calcio europeo, l'allenatore di Aston Villa Unai Emery ha elogiato la resistenza della sua squadra dopo aver ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Bayern Monaco nella Champions League, garantendo il loro posto nella massima competizione europea.

Con la vittoria di Aston Villa contro il Bayern, i tifosi di calcio in tutta Europa attendono con impazienza altre partite emozionanti e potenziali sorprese nella Champions League in corso.

