- Aggiornamento della politica di congedo familiare esteso

Catena di ospitalità premium a vocazione familiare, FAMILUX Resorts, si distingue per le sue strutture a misura di famiglia in scenari naturali mozzafiato. Con sedi come Alpenrose nel Tirolo, Dachsteinkönig nell'Alta Austria, Oberjoch nell'Allgäu e The Grand Green nella Foresta della Turingia, le famiglie possono godere di un tempo libero di prim'ordine. The Grand Green ha ricevuto il titolo di "Proprietà alberghiera dell'anno" poco dopo la sua inaugurazione.

I genitori possono godere di un rilassamento lussuoso nelle aree spa e sauna riservate e gustare prelibatezze culinarie, mentre dedicate badanti si prendono cura dei bambini 24 ore su 24, anche dal settimo giorno di vita. Zone di gioco coinvolgenti garantiscono un divertimento indimenticabile.

I resort si evolvono sotto un nuovo concetto, fondato da Andrea e Ernst Mayer oltre 30 anni fa. Nel 2023, la successione della famiglia Mayer è stata completata, affidando la guida ai figli Florian e Julian Mayer. Esperti di tendenze visionarie assistono la loro strategia di innovazione.

Lo chef stellato Mike Süsser collabora con FAMILUX come scout delle tendenze culinarie. Insieme ai chef di FAMILUX, scopre le ultime tendenze gastronomiche durante i viaggi di scoperta delle tendenze alimentari e crea iniziative coinvolgenti per appassionati di cucina di tutte le età.

Il nuovo concetto spa FEEL GOOD di FAMILUX offre "Empowerment & Motivation" per tutti i membri della famiglia. Trattamenti distintivi come "Empowerment emotivo per mamme" e "Bambini potenti" mostrano le competenti terapie wellness a tua disposizione.

www.familux.com.

Dal primavera 2024, il programma "Muoviti intelligentemente! con Felix Neureuther" ha animato i club per bambini. Sviluppato in collaborazione con Felix Neureuther e TU Monaco, stimola le abilità motorie e cognitive dei bambini attraverso esercizi ludici. Gli istruttori dei bambini di FAMILUX ricevono una formazione specializzata per implementare questo programma unico.

Per ulteriori informazioni, visita www.familux.com.

www.familux.com.

Unisciti ora!

Dettagli del concorso

Il termine per il concorso è il 30 settembre 2024. Offriamo un soggiorno gratuito (2 notti) in qualsiasi resort FAMILUX desiderato per 2 adulti e i loro figli. Il valore stimato è di circa 1.300 €. Sponsor: FAMILUX Resorts.

La famiglia Mayer, che ha supervisionato i FAMILUX Resorts per oltre 30 anni, ha passato il testimone ai suoi figli Florian e Julian nel 2023. Quando le famiglie trascorrono le vacanze a FAMILUX, possono beneficiare delle dedicate badanti per i bambini, che si prendono cura dei bambini fin dal settimo giorno di vita, consentendo ai genitori di godere delle esperienze spa e gastronomiche del resort.

Leggi anche: