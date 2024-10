Aggiornamenti giornalieri: treni a velocità elevata che rivoluzionano i viaggi ferroviari, plastica nera che causa preoccupazioni, segreti per relazioni durature <unk> Restate informati.

5 cose

1️⃣ Titani in movimento: I treni veloci del Giappone hanno conquistato il mondo negli anni '60, riducendo i tempi di viaggio e aprendo la strada a una rivoluzione delle ferrovie ad alta velocità. Il prossimo grande progetto ferroviario della Cina potrebbe riguardare i treni a levitazione magnetica in grado di mantenere velocità prossime ai 400 mph.

2️⃣ Avvertimenti tossici: Recenti studi hanno rilevato livelli preoccupanti di un pericoloso ritardante di fiamme in materiali plastici neri utilizzati per giocattoli, contenitori e utensili. Individui con alti livelli di questi chimici nel sangue sono stati trovati ad avere un rischio significativamente maggiore di morte per cancro, come dimostrano precedenti ricerche.

3️⃣ Luoghi sacri: Archeologi in Danimarca hanno scoperto più di 50 scheletri ben conservati in un grande sito di sepoltura, che si ritiene risalgano al IX e X secolo. Gli oggetti trovati insieme ai resti suggeriscono che i Vichinghi erano coinvolti in estese attività commerciali.

4️⃣ Amico AI: I chatbot dell'intelligenza artificiale possono sometimes resultare monotoni o inquietanti. Microsoft si sta concentrando sull'affinare la "personalità" di Copilot e la sua connessione emotiva con gli utenti invece che solo sulle sue capacità.

5️⃣ Maratona spaventosa: Con l'arrivo di Halloween, è il momento di immergersi nel mondo avvincente del macabro. La nostra squadra di intrattenimento ha selezionato 13 film e serie TV certi di farti venire i brividi, quindi prendi il popcorn e goditi qualche spavento per Halloween!

Guarda questo

🔥 Incendio improvviso: Le riprese mostrano una Tesla che prende fuoco durante l'alluvione causata dall'uragano Helene a Sarasota, in Florida. Anche se la casa è stata distrutta, non sono state segnalate feriti.

I titoli principali

• Lancio di missili: L'Iran ha preso di mira Israele con una salva di missili e le Forze di Difesa Israeliane hanno minacciato "ripercussioni severe."• Scontro per la vicepresidenza: Adam Vance e Pete Walz si sfideranno alle 9 p.m. ET in un dibattito vicepresidenziale ad alto rischio.• Vittoria vuota di Helene: L'uragano Helene è stato il secondo uragano più letale sulla terraferma degli Stati Uniti negli ultimi 50 anni.

Guarda qui

🏔️ Paesaggio in cambiamento: A causa del cambiamento climatico, una parte del confine tra Italia e Svizzera sarà riorganizzata man mano che i ghiacciai continuano a sciogliersi.

2,900

✂️ Si stima che CVS Health licenzierà circa 2.900 persone nell'ambito della sua ultima misura di risparmio. La società ha annunciato che questi licenziamenti riguardano principalmente "ruoli aziendali".

La tua salute

👩 Verdetto misto: Il tasso di mortalità per il cancro al seno negli Stati Uniti sta diminuendo costantemente, ma un nuovo rapporto evidenzia un aumento dei casi tra le donne sotto i 50 anni. La American Cancer Society ha anche segnalato notevoli disuguaglianze razziali.

Quiz time

🏪 Quale catena di negozi di convenienza ha il più alto livello di soddisfazione del cliente tra quelle degli Stati Uniti?A. WawaB. SheetzC. QuikTripD. 7-Eleven⬇️ Scorri verso il basso per la risposta.

Spotlight sullo sport

⚾ Chiamata del destino: I New York Mets e gli Atlanta Braves si sono qualificati per i playoff di baseball dopo un doppio incontro emozionante. Le partite wild card sono attualmente in corso.

Buone vibrazioni

🌲 Ci vediamo domani su una nota alta: Un tempo copriva circa il 90% delle Filippine, ora meno del 3% dei suoi antichi boschi rimasti a causa della deforestazione. Il conservazionista KM Reyes guida l'iniziativa a livello comunitario per preservare questi boschi.

🧠 Risposta al quiz: A. Wawa ha ricevuto i più alti punteggi di soddisfazione del cliente secondo un recente sondaggio.

