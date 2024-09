Aggiornamenti giornalieri: la lamentela sul comportamento dei bambini, la liberazione dalle grinfie di Python, manichini spaziali - Scopri le ultime notizie

👋 Ciao! Seguire il regime alimentare ibrido MEDITERRANEO-DASH, noto come dieta MIND, può ridurre la probabilità di sviluppare declino cognitivo, come rivela un recente studio. Limitando cinque categorie di alimenti dannosi, questa dieta aiuta a ridurre l'assunzione di grassi trans e saturi.

Ecco cosa potresti aver perso durante la tua giornata frenetica:

5 cose

1️⃣ Niente scherzi: I bambini che piangono, i bambini che fanno i capricci, gli adolescenti scontrosi - i genitori sopportano tutto questo, ma quanto dovrebbero sopportare gli altri? Questo è un riflesso di cambiamenti più ampi nella società, secondo gli esperti.

2️⃣ Situazione scricchiolante: Una donna stava lavando i piatti a casa, vicino a Bangkok, quando ha sentito dei morsi sulla gamba. Con orrore, si è resa conto che un pitone si era avvolto intorno a lei. Ha lottato per liberarsi per due ore prima che arrivasse l'aiuto.

3️⃣ Viaggiatori spaziali: Le manichini chiamati Helga e Zohar hanno fatto il giro della Luna, seguendo un potenziale percorso per gli astronauti. I ricercatori li hanno utilizzati per testare i livelli di esposizione alle radiazioni e l'efficacia di un "rifugio per tempeste" all'interno del capsule Orion.

4️⃣ Viaggio lussuoso: Gli aeroporti di New York JFK e Boston Logan ospiteranno i primi lounge dell'aeroporto di JetBlue. Si tratta di un'iniziativa dell'azienda per soddisfare la crescente domanda di offerte premium, con benefit come cibo e bevande gratuiti e Wi-Fi.

5️⃣ Brodino amaro: Barry Neild di CNN si definisce uno scettico del caffè. Nonostante apprezzi l'aroma del caffè e l'atmosfera del caffè, non riesce a superare il suo sapore.

Guarda questo

🌋 Sight spettacolare: Una nuova eruzione del vulcano Kilauea delle Hawaii ha lasciato i ricercatori stupiti nel notare getti di lava alti 30 piedi che fuoriuscivano da un cratere.

Titoli in primo piano

• Israele lancia attacchi aerei nel Libano dopo esplosioni mortali di walkie-talkie e pager• Il candidato repubblicano alla governatorato della Carolina del Nord ha fatto numerosi commenti allarmanti su un forum pornografico• I tassi ipotecari diminuiscono a un minimo del 2023 dopo il taglio dei tassi della Fed

Cosa c'è di tendenza

🏈 Litigio di fantasia calcistica: Una rivalità online di un uomo di Philadelphia è diventata estrema, con una minaccia di bomba falsa e un'indagine internazionale. L'FBI si è fatto coinvolgere.

Guarda qui

🎨 Segreti nascosti? Le nuvole turbolente nel celebre dipinto di Vincent van Gogh "La Notte Stellata" sembrano coincidere con una teoria scientifica. Guarda più da vicino.

$572 milioni

💸 È approssimativamente la quantità di denaro che lo sciopero Boeing è costato all'azienda e ai suoi dipendenti in una sola settimana.

La tua salute

💉 Tendenze positive: I decessi per overdose negli Stati Uniti sono scesi a un minimo di tre anni, con un'analisi recente che indica progressi senza precedenti nel superare la crisi delle droghe.

Quiz time

🎾 La giovane tennista americana Coco Gauff ha recentemente interrotto la collaborazione con il suo allenatore dopo una serie di prestazioni deludenti. Chi era l'allenatore?A. Chris EvertB. Brad GilbertC. John McEnroeD. Patrick Mouratoglou⬇️ Scorri verso il basso per scoprire.

Momenti positivi

📖 Come ci piace concludere in positivo: Settembre segna il Mese della Lettura, il momento ideale per leggere ai bambini o per immergersi in un nuovo libro. Se hai bisogno di consigli, i giornalisti di CNN hanno alcune fantastiche raccomandazioni.

🧠 Risposta al quiz: B. Coco Gauff ha interrotto la collaborazione con Brad Gilbert, un ex giocatore di tennis maschile. Metti alla prova le tue conoscenze con il quiz settimanale di CNN nel prossimo newsletter 5 Things.📧 Scopri tutte le newsletter di CNN.

5 Things PM è prodotto da CNN’s Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson.

