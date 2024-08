Agenzie di viaggio: la Corea del Nord riapre per i turisti

La Corea del Nord è isolata dal resto del mondo. Durante la pandemia di COVID-19, il paese si è ulteriormente isolato. Ora, il leader Kim sarebbe interessato a far rientrare gruppi turistici più numerosi nel paese. Le agenzie di viaggio stanno apparentemente offrendo questo come meta speciale ai loro clienti.

Secondo le agenzie di viaggio, la Corea del Nord sta pianificando di riprendere il turismo su scala più ampia, inizialmente nella città modello di Samjiyon, nel nord-est del paese. Koryo Tours, un'agenzia di viaggio con sede a Pechino, ha confermato sul proprio sito web che i tour a Samjiyon e possibilmente per il resto del paese riprenderanno ufficialmente a dicembre. KTG Tours ha annunciato anche che Samjiyon sarà nuovamente accessibile quest'inverno. Questo sviluppo segnala che il paese isolato sta nuovamente permettendo gruppi turistici più numerosi dopo anni di rigorosi controlli alle frontiere a causa del COVID-19. Anche se i voli internazionali sono ripresi lo scorso anno, un piccolo gruppo di turisti russi ha viaggiato privatamente in febbraio, e alcuni alti funzionari politici, come il presidente russo Vladimir Putin in giugno, hanno visitato il paese.

Tuttavia, non c'è stato ancora accesso completo per un gran numero di persone interessate a visitare il paese guidato da Kim Jong Un dal 2020. La città che le due agenzie di viaggio stanno inizialmente offrendo ai loro clienti si trova vicino al confine con la Cina.

La Corea del Nord ha descritto Samjiyon come una "città montana modello altamente civilizzata" con nuovi appartamenti, hotel, un resort sciistico, strutture commerciali, istituzioni culturali e cure mediche, e l'ha definita una "utopia socialista". A luglio, Kim Jong Un ha rimosso o degradato diversi alti funzionari di Samjiyon e li ha accusati di aver agito "irresponsabilmente".

Kim Jong Un, il leader nordcoreano, sarebbe quello che sta cercando di far rientrare gruppi turistici più numerosi nel paese. Secondo KTG Tours, i tour a Samjiyon e potenzialmente in altre parti della Corea del Nord riprenderanno ufficialmente a dicembre.

Leggi anche: