Agenzia sanitaria dell'UE: l'Europa deve prepararsi a nuovi casi di Mpox

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il livello di allerta più alto mercoledì a causa della diffusione della nuova variante Mpox 1b in diversi paesi africani. Giovedì, la Svezia ha segnalato il primo caso di infezione con la variante virale 1b in Europa, coinvolgendo un viaggiatore di ritorno dalla parte interessata dell'Africa.

L'agenzia sanitaria dell'UE, ECDC, ha invitato gli Stati membri dell'UE venerdì a prepararsi per ulteriori infezioni. L'apparizione di più "casi importati" è "molto probabile" e il rischio per la popolazione dell'UE è aumentato a causa della rapida diffusione del virus in Africa, ha spiegato la direttrice dell'ECDC Pamela Rendi-Wagner.

In Pakistan, non è ancora chiaro quale ceppo virale sia coinvolto nel caso. È il "primo caso confermato di Mpox quest'anno", ha detto un portavoce delle autorità sanitarie della provincia del Khyber Pakhtunkhwa.

La malattia, nota da decenni come monkeypox, può essere trasmessa dagli animali all'uomo attraverso il contatto ravvicinato, come il contatto sessuale. Gli esperti sono particolarmente preoccupati per il ceppo virale 1b che circola nella Repubblica Democratica del Congo e in alcuni altri paesi africani. Finora quest'anno, il governo congoleese ha segnalato 548 morti e oltre 15.600 sospetti casi di infezione.

Il caso confermato in Svezia dimostra quanto siano interconnesse le diverse regioni del mondo, ha spiegato l'ufficio regionale europeo dell'OMS. È importante non stigmatizzare certi paesi, regioni o viaggiatori di fronte all'outbreak di Mpox: "Le restrizioni dei viaggi e la chiusura delle frontiere non funzionano e dovrebbero essere evitate", ha sottolineato l'OMS.

La Cina ha annunciato venerdì che avrebbe rafforzato i controlli alle frontiere a causa della Mpox. Le persone che entrano dai paesi interessati dovranno ora sottoporsi a controlli medici all'arrivo. I veicoli, i contenitori e le merci dalle aree interessate saranno disinfettati all'importazione.

In origine, la Mpox interessava gli animali, con il virus che saltava agli esseri umani attraverso il consumo di carne infetta. I sintomi includono lesioni cutanee simili alla varicella, febbre e dolori muscolari.

Vaccini efficaci contro la Mpox esistono. Anche se sono stati ampiamente utilizzati nei paesi occidentali durante l'ondata di infezioni del 2022, sono ancora scarsamente disponibili in Africa. Il produttore del vaccino Bavarian Nordic ha attualmente un stock di 500.000 dosi e può produrre fino a 10 milioni di dosi entro il 2025. Bavarian Nordic ha anche richiesto all'agenzia europea dei medicinali EMA l'approvazione del vaccino per l'uso in bambini di età compresa tra 12 e 17 anni.

