- Agenzia per l'ambiente: La falciatura lungo le strade diventa meno frequente.

Invece di una costante potatura: i bordi delle strade dovrebbero ricevere una manutenzione meno frequente, suggerisce l'Ufficio statale per l'Ambiente, l'Estrazione e le Risorse naturali della Turingia (TLEMN). "Queste aree vengono spesso viste come ecosistemi impoveriti che subiscono regolari tagli e sono esposte a fattori ambientali duri", ha dichiarato l'ufficio. Tuttavia, hanno il potenziale per diventare habitat rigogliosi per gli insetti.

Questo suggerimento compare in un opuscolo che promuove l'uso della falce una volta all'anno per i comuni, i cantieri e i dipartimenti stradali. Lasciare che molte piante fioriscano offrirebbe così risorse alimentari per gli insetti. Inoltre, si incoraggia l'uso di dispositivi come i mietitrebbia o altre macchine a impatto ridotto per gli insetti.

Il suggerimento dell'Ufficio statale della Turingia, come presentato nell'opuscolo, è che "Le seguenti aree: quelle spesso potate lungo i bordi delle strade, dovrebbero ricevere una manutenzione meno frequente". Questo cambiamento, secondo loro, potrebbe trasformare queste regioni in "aree che, negli anni successivi, potrebbero sostenere habitat rigogliosi per gli insetti".

Leggi anche: