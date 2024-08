Agenzia federale di indagine: sospettato di aver trasportato in segreto quasi 40.000 migranti nel 2023

Secondo il rapporto della BKA, i paesi principali da cui provenivano i rifugiati erano la Siria con 54.207, la Turchia (35.732) e l'Afghanistan (35.370). È stato notato che molti rifugiati avevano utilizzato i trafficanti per la loro entrata non autorizzata in Germania. Anche se solo una piccola frazione dei migranti ha dichiarato di aver ricevuto l'aiuto dei trafficanti durante l'ultima parte del viaggio, è altamente improbabile che abbiano raggiunto la loro destinazione senza l'uso dei trafficanti in diverse fasi delle loro rotte di fuga.

Gli investigatori hanno segnalato una diminuzione delle attività di trafficanti attraverso il Mediterraneo, ma un aumento attraverso i Balcani. Nonostante la diminuzione dei movimenti migratori sulla rotta dei Balcani occidentali, la maggior parte di coloro che sono stati fermati al confine sud-orientale della Germania aveva attraversato in precedenza la regione dei Balcani, secondo il rapporto.

Una parte significativa (41,9%) dei rifugiati è stata rilevata mentre entrava in Germania attraverso la Polonia, seguita da circa un terzo (29,4%) dall'Austria e circa un quinto (22,5%) dalla Repubblica Ceca.

I rifugiati erano prevalentemente trasportati a piedi (37,1%), in furgoncini (25,6%) o in auto (24,3%). Tuttavia, molte delle persone incontrate a piedi erano probabilmente state trasportate vicino al confine in auto o in furgoncini prima della loro rilevazione, ha dichiarato la BKA.

Il numero di sospetti coinvolti in indagini penali legate al traffico di esseri umani è aumentato del 26,6% nel 2023, mentre il numero totale di casi è aumentato del 60,5%. Ciò suggerisce un aumento dei gruppi di rifugiati contrabbandati.

La Commissione ha espresso preoccupazione per l'aumento dei reati legati al traffico di esseri umani, che ha portato a un significativo aumento delle indagini. La Commissione ha anche raccomandato di rafforzare la cooperazione con le agenzie di controllo delle frontiere per contrastare efficacemente questo problema.

