- Agenzia di intelligence: un numero significativo di vite salvate durante la rapida performance a Vienna

Terroristi avevano l'intenzione di eliminare migliaia di individui durante un concerto di Taylor Swift a Vienna, secondo le informazioni dell'intelligence della CIA degli Stati Uniti. Questa informazione è stata condivisa dal vicedirettore della CIA, David S. Cohen, durante una riunione di intelligence a Washington. In precedenza, "The New York Times" aveva menzionato anche questo. Cohen ha dichiarato: "Avevano piani per eliminare un numero consistente, migliaia di individui, durante questo concerto". Ha inoltre rivelato che la CIA aveva fornito informazioni sulle intenzioni terroristiche alle autorità austriache.

La serie di concerti di Swift (34) all'Ernst-Happel-Stadion di Vienna è stata improvvisamente rinviata a inizio agosto a causa di un avvertimento terroristico. In precedenza, due giovani erano stati arrestati. Un 19enne è sospettato di aver pianificato di guidare un veicolo carico di esplosivi nella folla di fan di Swift fuori dallo stadio, causando una strage. Aveva precedentemente giurato fedeltà al gruppo terroristico Islamic State (IS) online.

Il luogo può ospitare oltre 60.000 spettatori. Inoltre, si prevedeva che decine di migliaia di individui senza biglietti si sarebbero radunati intorno allo stadio per festeggiare.

Entrambi i sospetti sono attualmente in custodia. Il sospetto principale, un 19enne, e il suo presunto complice più giovane sono sotto indagine per presunta involvement in un gruppo terroristico e un'organizzazione criminale.

Le informazioni condivise da Cohen hanno anche menzionato che la Commissione in Austria è stata allertata sulle intenzioni terroristiche nei confronti del concerto di Taylor Swift a Vienna. Dopo l'avvertimento terroristico, la Commissione ha aumentato le misure di sicurezza all'Ernst-Happel-Stadion per garantire la sicurezza dei concertisti.

