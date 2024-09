- Agenti di polizia sotto copertura hanno arrestato con successo l'operazione della casa di prostituzione illegale di Pasha.

L'agenzia delle forze dell'ordine ha rapidamente preso il controllo del popolare club a luci rosse "Pascha" di Colonia a causa di un'indagine in corso su presunte attività di traffico di esseri umani. Questo provvedimento è stato adottato come misura precauzionale nell'ambito del processo investigativo, secondo un rappresentante dell'ufficio del procuratore competente di Düsseldorf. Nonostante il sequestro, l'esercizio può continuare a operare come casa chiusa, come riferito in precedenza dal quotidiano "Bild".

Le autorità hanno sequestrato l'intera proprietà, compreso l'edificio rosa di undici piani, circa un mese fa, con l'intenzione di prevenire eventuali trasferimenti di beni. I proprietari non possono ora vendere l'edificio distintivo. Il rappresentante non ha fornito ulteriori informazioni sullo sfondo dell'indagine.

L'inchiesta sull présunta rete di traffico di esseri umani è in corso da diversi mesi e coinvolge la concessione di permessi di residenza tedeschi su larga scala a individui facoltosi della Cina e dell'Oman. Nel mese di aprile sono state effettuate perquisizioni in otto diversi stati federali e due avvocati locali sono sospettati di aver giocato un ruolo di primo piano in queste attività. È in corso anche un'indagine per corruzione di funzionari.

Dopo un periodo di instabilità finanziaria, il famoso "Pascha" è stato acquistato da una società nel 2021. Le fonti dei media suggeriscono che un investitore cinese sia responsabile dell'acquisto.

L'inchiesta sulle attività di traffico di esseri umani si è concentrata sulla Germania, con accuse di concessione di permessi di residenza tedeschi su larga scala a individui facoltosi della Cina e dell'Oman. Il sequestro del club a luci rosse "Pascha" di Colonia è parte di questa indagine più ampia, in quanto l'esercizio è ritenuto collegato al caso.

