Agenti di polizia in prova sotto controllo per un incidente di sparatoria in auto

Un processo giudiziario unico ha raggiunto la sua prima risoluzione. Un agente di polizia di 28 anni è stato dichiarato colpevole dal tribunale regionale di Augusta per aver sparato con la sua arma di servizio durante una battaglia con l'acqua su un autobus della polizia, causando potenziali danni fisici e danni alla proprietà. Il giudice ha comminato una pena sospesa di un anno e otto mesi.

Il proiettile è passato vicino a colpire un collega a bordo dell'autobus e ha mandato in frantumi un finestrino. Quattro ufficiali a bordo dell'autobus hanno subito ferite da onda d'urto.

All'inizio, l'uomo ha faticato a spiegare perché aveva premuto il grilletto e ha suggerito che la sua risposta automatica potrebbe essere stata dovuta alla sua formazione estesa con le armi da fuoco durante il servizio. Tuttavia, il tribunale ha trovato questa spiegazione poco convincente e ha dato ragione all'accusa.

Rischio di perdere la carriera di polizia

La difesa aveva chiesto una pena sospesa inferiore a un anno, se concessa, avrebbe permesso all'uomo giovane di mantenere la sua carriera nelle forze dell'ordine. Tuttavia, una pena detentiva superiore a un anno comporta il licenziamento dalle forze dell'ordine, secondo un rappresentante del tribunale. La sentenza è ancora soggetta a ricorso, con entrambe le parti che hanno una settimana per appellarla.

