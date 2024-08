Agenti dell'era attuale non possono accedere all'isola

Dopo un incidente all'aeroporto di Sylt, i membri del gruppo ambientalista "Crociata dell'ultima generazione" sono stati temporaneamente banditi dall'isola: "È stata imposta una limitazione temporanea di 14 giorni per il soggiorno sull'isola di Sylt per i tre individui", ha comunicato un rappresentante della Direzione di Polizia di Flensburg all'Agenzia di Stampa Tedesca su richiesta. Tale limitazione è in vigore fino al 23 agosto.

È importante sottolineare che tale limitazione non richiede il controllo di tutti coloro che arrivano a Sylt in treno, nave o aereo. Ciò sarebbe impraticabile a causa della mancanza di personale sufficiente, ha precisato il rappresentante. L'applicazione della limitazione di residenza rientra nelle operazioni quotidiane sull'isola. La Procura di Flensburg ha avviato un'indagine contro i tre attivisti per i reati di danneggiamento e intrusione. La data esatta dell'udienza non è ancora stata stabilita.

Due manifestanti della "Crociata dell'ultima generazione" hanno intrapreso una forma di protesta pacifica il 10 agosto, incollandosi a terra vicino a un jet privato all'aeroporto di Sylt. Il loro tentativo di dipingere l'aeromobile è stato impedito dal rapido intervento del personale dell'aeroporto.

Un terzo attivista è stato arrestato alla recinzione perimetrale dalla polizia e successivamente trattenuto. Le donne sono state rimosse dal terreno e anche trasportate via in un veicolo della polizia. Gli attivisti erano riusciti a creare una breccia nella recinzione dell'aeroporto, consentendo loro l'ingresso.

Il divieto temporaneo per i tre attivisti della "Crociata dell'ultima generazione" sull'isola di Sylt, a seguito delle loro azioni all'aeroporto di Sylt, è stato prorogato fino al 23 agosto. Nonostante il divieto, l'applicazione della limitazione di residenza viene gestita nelle operazioni quotidiane sull'isola.

