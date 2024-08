- Agenti delle forze dell'ordine sparano contro una donna <unk> L'inchiesta dell'LKA è stata condotta

Dopo un violento scontro con un aggressore armato di coltello, come riferito dalle forze dell'ordine, a Monaco, il Dipartimento di Polizia Criminale della Baviera (CID) sta conducendo un'indagine. L'obiettivo principale è valutare, in collaborazione con l'ufficio del procuratore, la legittimità dell'uso delle armi da fuoco, ha confermato un portavoce del CID. Si tratta di una procedura standard in situazioni di questo tipo.

L'aggressore, presumibilmente una donna, avrebbe aggredito gli agenti delle forze dell'ordine con un coltello all'interno di un supermercato situato nella zona di Sendling lo scorso lunedì. Secondo i resoconti della polizia, sono state quindi utilizzate le armi da fuoco. Tuttavia, non è ancora chiaro chi abbia sparato per primo e quante volte sia stato fatto fuoco. Questi aspetti sono attualmente oggetto di indagine, come ha rivelato il portavoce.

Inizialmente, non è stata resa nota l'identità della persona deceduta.

Il Dipartimento di Polizia Criminale della Baviera sta collaborando strettamente con l'Ufficio del Procuratore per valutare la legalità dell'uso delle armi nell'incidente. Al termine delle indagini, l'Ufficio del Procuratore deciderà se intentare eventuali accuse contro gli agenti delle forze dell'ordine coinvolti.

