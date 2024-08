- Agenti delle forze dell'ordine sparano contro una donna sospettata di aggressione in un negozio di alimentari.

In un supermercato di Monaco situato nel distretto di Sendling, si è verificato un incidente in serata. Gli agenti di polizia hanno incontrato una donna che avrebbe aggredito loro con un coltello. In risposta, gli agenti sono stati costretti a fare fuoco, portando alla morte della donna sul posto. L'aggressore, a sua volta, ha perso la vita sulla scena. Questa informazione è stata fornita da un portavoce della polizia che ha parlato con un'agenzia di stampa.

Inizialmente c'è stata confusione su chi ha iniziato a sparare e quante pallottole sono state sparate. Inoltre, non sono state subito rese note le specifiche sull'identità della donna e la natura dell'incidente precedente che ha comportato lesioni corporali. Il portavoce della polizia ha informato che la scena del crimine viene esaminata con cura per raccogliere prove.

Nel caos iniziale, non era chiaro se la donna avesse iniziato l'attacco con il coltello o se si stesse difendendo. Nonostante l'attacco, non sono stati resi noti pubblicamente i dettagli sul numero esatto di ferite da coltello che ha subito.

Leggi anche: