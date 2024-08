- Agenti delle forze dell'ordine sparano contro presunti assalitori a Recklinghausen.

Nella città di Recklinghausen, un sospetto ritenuto in possesso di un coltello ha trovato la sua fine durante uno scontro drammatico con le autorità. Le informazioni preliminari hanno indicato che un uomo di 33 anni stava causando disordini in un edificio residenziale durante la notte, secondo i resoconti della polizia di Dortmund. "Si dice che avesse un coltello", hanno riferito i testimoni oculari. Al loro arrivo, gli ufficiali si sono trovati in una situazione pericolosa. "Ciò ha portato all'uso della forza letale contro il 33enne". Le sue ferite si sono rivelate fatali.

Un rappresentante del dipartimento di polizia di Dortmund ha dichiarato che non era ancora in grado di confermare l'identità degli ufficiali coinvolti e di quelli che avevano sparato. La squadra omicidi di Dortmund è intervenuta per condurre le indagini a causa di preoccupazioni per l'imparzialità.

Non molto tempo fa, un altro sospetto, presumibilmente armato di coltelli, è stato abbattuto dalle forze dell'ordine a Moers, lungo il Reno inferiore.

Le indagini sull'incidente di Moers hanno rivelato che il sospetto era effettivamente in possesso di coltelli quando è stato fermato dalle forze dell'ordine. In seguito, in un incidente separato, sono state richieste indagini sulla città di Recklinghausen sull'uso delle armi da fuoco da parte delle autorità dopo l'incontro fatale con il sospetto armato di coltello.

