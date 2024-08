- Agenti delle forze dell'ordine sparano contro i sospetti assalitori a Recklinghausen.

In un incontro ostile a Recklinghausen, un sospetto aggressore armato di coltello è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalle forze dell'ordine. Secondo i primi resoconti, un uomo di 33 anni stava causando disordini in un complesso residenziale mercoledì sera, come confermato dalla polizia di Dortmund e dalla procura di Bochum. I testimoni hanno riferito che l'uomo era in possesso di un coltello.

Al loro arrivo, gli ufficiali si sono trovati di fronte a una situazione potenzialmente pericolosa. Di conseguenza, un ufficiale di polizia ha sparato all'uomo di 33 anni, causandone il decesso.

Un rappresentante della polizia di Dortmund ha dichiarato che le identità degli ufficiali coinvolti e di chi ha sparato non sono ancora state rese note. L'unità di omicidi di Dortmund ora sovrintende alle indagini per motivi di imparzialità.

Il giorno precedente, gli ufficiali delle forze dell'ordine avevano ucciso un sospetto aggressore armato di coltello a Moers, nel Reno Inferiore. Secondo la procura di Kleve, l'uomo tedesco di 26 anni sembrava avere problemi di salute mentale e, secondo le prime indagini, si è scagliato contro gli ufficiali di polizia con due coltelli in mano. Di conseguenza, gli ufficiali hanno risposto sparando e uccidendo l'uomo. In precedenza, erano state segnalate diverse chiamate di emergenza che riferivano di aggressioni e minacce da parte dell'uomo nei confronti dei passanti.

L'ultimo incidente a Recklinghausen è avvenuto cinque giorni dopo l'attacco sospetto di un islamista a Solingen, che ha causato tre morti. Durante una festa cittadina venerdì sera, un aggressore armato di coltello ha ucciso tre persone e ne ha ferite otto. Il principale sospetto, un uomo siriano di 26 anni, è in custodia.

Il ministro dell'Interno del NRW, Herbert Reul (CDU), ha presentato un piano d'azione in dieci punti a Düsseldorf mercoledì per contrastare la violenza da coltello. Secondo i dati più recenti, gli incidenti legati ai coltelli sono aumentati di circa il 43% negli spazi pubblici del NRW lo scorso anno, per un totale di 3.540 incidenti.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di Reul, la polizia di Recklinghausen ha arrestato un sospetto di 49 anni nelle prime ore del mattino. È sospettato di aver ferito un uomo di 53 anni nell'atrio dell'edificio residenziale con un coltello. L'arma è stata sequestrata poco dopo e la vittima è stata trasportata in ospedale in ambulanza.

L'uomo di 33 anni coinvolto nell'incidente a Recklinghausen proviene dal Nord Reno-Westfalia, così come l'uomo di 26 anni di Moers che è stato ucciso dalla polizia il giorno precedente.

Nonostante l'aumento degli incidenti di violenza da coltello nel Nord Reno-Westfalia, con oltre 3.500 incidenti segnalati lo scorso anno, il ministro dell'Interno del NRW, Herbert Reul, ha presentato un piano in dieci punti per contrastare il problema.

Leggi anche: