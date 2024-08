- Agenti delle forze dell'ordine sparano ai presunti assalitori.

In una situazione tesa a Recklinghausen, un potenziale aggressore armato di coltello ha trovato la sua fine per mano delle forze dell'ordine. Secondo i primi resoconti, un uomo di 33 anni stava causando disordini all'interno di un edificio residenziale, come dichiarato dalla polizia di Dortmund e dalla procura di Bochum. È stato anche riferito che era in possesso di un coltello, secondo le testimonianze degli spettatori.

Al loro arrivo, gli ufficiali si sono trovati in una situazione potenzialmente pericolosa. Di conseguenza, un poliziotto ha sparato, colpendo l'uomo di 33 anni, che è morto.

Dettagli confusi sull'adesione della polizia

Un portavoce della polizia di Dortmund ha ammesso che il numero di ufficiali presenti e quello che ha sparato non era ancora stato stabilito. La squadra omicidi di Dortmund ha assunto il controllo delle indagini per mantenere l'oggettività.

Pochi giorni prima, a Moers, nel Reno Inferiore, un sospetto armato di coltelli è stato ucciso dalla polizia. L'uomo tedesco di 26 anni era gravemente mentalmente instabile, secondo la procura di Kleve. I testimoni oculari hanno riferito che si è scagliato contro gli ufficiali brandendo due coltelli. Gli ufficiali hanno quindi sparato, colpendolo mortalmente. In precedenza, erano state effettuate numerose chiamate di emergenza che descrivevano i suoi presunti attacchi e minacce ai passanti.

Gli ultimi eventi a Recklinghausen si sono verificati cinque giorni dopo un presunto attentato terroristico a Solingen, che ha causato tre morti. In serata, durante una festa cittadina, un individuo ha ucciso tre persone usando un coltello e ne ha ferite altre otto. Il presunto responsabile è un uomo siriano di 26 anni attualmente in custodia.

Azione rapida del ministro dell'Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia

Il ministro dell'Interno Herbert Reul (CDU) ha proposto un piano d'azione immediate in dieci punti a Düsseldorf per contrastare la violenza da coltello. Secondo un recente rapporto, gli incidenti legati ai coltelli negli spazi pubblici nella Renania Settentrionale-Vestfalia sono aumentati di circa il 43% a 3540 casi lo scorso anno.

Contemporaneamente all'annuncio delle azioni di Reul, la polizia di Recklinghausen ha arrestato un uomo di 49 anni quella mattina. Era accusato di aver accoltellato un uomo di 53 anni in un corridoio di un edificio residenziale. La sua arma è stata confiscata poco dopo e la vittima è stata trasportata in ospedale in ambulanza.

Data la serie di incidenti legati ai coltelli, compreso lo sparo mortale di un sospetto a Moers e l'attentato terroristico sospetto a Solingen, la situazione in Germania riguardo alla violenza da coltello è diventata una preoccupazione significativa. Il piano d'azione in dieci punti proposto dal ministro dell'Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia Herbert Reul mira a affrontare questo problema, riconoscendo un aumento significativo degli incidenti legati ai coltelli negli spazi pubblici lo scorso anno.

