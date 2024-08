- Agenti delle forze dell'ordine in uno scontro a fuoco in un negozio di alimentari - 31 anni colpito moralmente

Una donna di 31 anni, che avrebbe minacciato degli agenti di polizia con un coltello in un supermercato di Monaco, è stata uccisa lo scorso lunedì sera. L'autopsia è prevista per martedì, come annunciato dalle autorità.

L'incidente si è verificato nel distretto di Sendling. Due agenti, trovandosi in una situazione potenzialmente pericolosa, hanno sparato quattro volte, colpendo la donna più volte. Ella è deceduta sul luogo a causa delle ferite.

Il Ufficio Investigativo Criminale di Monaco (LKA) della Baviera e la procura stanno esaminando la legittimità delle azioni degli agenti. Si tratta di una procedura standard in simili casi, ha spiegato un portavoce del LKA. Le indagini sulle azioni criminali presunte della donna sono state affidate alla polizia criminale, con diversi testimoni già interrogati e prove video cruciali raccolte.

Stando a quanto riportato, un testimone ha contattato la polizia lunedì, segnalando un potenziale incidente di aggressione a Goetheplatz. La natura dell'aggressione presunta è ancora in corso di indagine, ha confermato un portavoce della polizia.

Il testimone ha guidato la polizia al supermercato, dove la 31enne avrebbe estratto un coltello e minacciato gli agenti da breve distanza. Nonostante le ripetute richieste di posare l'arma, ella si è rifiutata. Gli agenti hanno quindi sparato dei colpi di avvertimento con spray al pepe, ricorrendo infine alla forza letale.

