- Agenti delle forze dell'ordine: associati coinvolti nell'incidente di Maiorca

Dopo un presunto incidente coinvolto un tassista a Maiorca, la polizia di Essen ha riconosciuto che alcuni dei loro membri erano coinvolti. Tuttavia, il loro portavoce ha chiarito che non è ancora deciso se questi ufficiali saranno etichettati come testimoni o sospetti. Purtroppo, non hanno potuto rivelare il numero esatto di ufficiali coinvolti. Secondo la dpa, più ufficiali di Essen erano in vacanza a Maiorca contemporaneamente e almeno due di loro sono sospettati. Sono stati tutti autorizzati a fare ritorno in Germania.

In precedenza, i rapporti della polizia spagnola avevano indicato una disputa tra i turisti tedeschi e il tassista (71) riguardo a un telefono smarrito. Dopo essere stato ricoverato in ospedale, il tassista ferito ha criticato aspramente i tedeschi, dicendo: "Pensavo che mi avrebbero ucciso. Sono stupito di come il mio corpo sia riuscito a sopportare l'aggressione", come riportato dal "Mallorca Zeitung".

Nel frattempo, l'SPD nel parlamento regionale di Düsseldorf ha richiesto un resoconto scritto da presentare al comitato interno del parlamento regionale. Tuttavia, non è chiaro se il governo regionale possa condividere informazioni sostanziali, poiché la polizia non ha ancora ricevuto aggiornamenti dalle autorità spagnole.

