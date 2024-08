Agenti che proteggono un sospetto trasgressore della legge, in totale undici.

In dicembre 2021, un deposito di monete d'oro del valore di 600 euro è stato rubato da un armadietto della stazione di polizia di Berlin-Kreuzberg, lasciando solo i loro colleghi come potenziali sospetti. Alcuni di questi ufficiali credevano di avere forti sospetti su un collega, ma hanno scelto di rimanere in silenzio.

Di conseguenza, la polizia criminale ha eseguito perquisizioni presso le abitazioni di undici poliziotti di Berlino, sospettando che stessero proteggendo un collega come possibile colpevole. Le monete d'oro rubate erano state prese da un armadietto della stazione di polizia nel dicembre 2021, come riferito dalla polizia.

Il capo della stazione ha quindi parlato con tutti gli ufficiali, sottolineando il fatto che, a causa della mancanza di altre piste, il furto era probabilmente nato all'interno delle forze dell'ordine, forse per mano di un altro ufficiale. Dodici ufficiali si trovano ora sotto i riflettori, poiché si dice che avessero sospetti concreti su un collega specifico a causa della sua dipendenza dal gioco d'azzardo, ma avevano deciso di non segnalare o presentare denuncia, "per evitare di concentrare l'attenzione su un collega".

Gli ufficiali sono stati accusati di ostacolo alla giustizia. I telefoni degli ufficiali accusati sono stati sequestrati dalla polizia criminale, con l'intenzione di esaminare i registri delle chat e i dati aggiuntivi. I sospetti hanno un'età compresa tra 34 e 61 anni, con l'ex capo della stazione tra loro.

Il sospetto principale aveva attirato l'attenzione in passato

Le indagini sul furto di monete d'oro sono iniziate quando l'Ufficio di polizia criminale dello stato (LKA) vi è incappato mentre indagava sul sospetto ladro e sul proprietario delle monete d'oro. I due detective sono sospettati di aver fermato un automobilista sull'autostrada in luglio 2023 utilizzando un posto di blocco falso, derubandolo di oltre 57.000 euro in contanti.

Tuttavia, l'automobilista ha sporto denuncia alla polizia, smascherando l'inganno. Dopo aver analizzato i telefoni dei due detective, l'LKA ha riferito di aver scoperto registri di chat che risalivano al 2021 e che facevano riferimento al furto delle monete d'oro, rafforzando il sospetto che altri ufficiali avessero deliberatamente trascurato l'incidente.

