- Agenti affrontano aggressione e opposizione: tre agenti della polizia feriti

Tre ufficiali di Ettlingen hanno subito ferite durante il servizio a causa di una forte opposizione. Due di loro sono stati costretti a interrompere il servizio, uno dei quali è stato apparentemente colpito da un ragazzo.

In una situazione, due ufficiali sono stati inviati per assistere alle cure di un 16enne a Malsch insieme al servizio di soccorso. Il ragazzo, che aveva una mano ferita e sanguinante, aveva precedentemente dimostrato aggressività verso sua madre e l'equipaggio di soccorso, come riportato nel rapporto di polizia. Per prevenire ulteriori aggravamenti, i poliziotti hanno tentato di ammanettarlo, ma il 16enne ha opposto resistenza. Il suo amico di 17 anni ha quindi picchiato gli ufficiali. Con l'aiuto delle forze di backup, entrambi sono stati momentaneamente fermati. Due ufficiali sono rimasti feriti, uno dei quali ha dovuto concludere il turno.

Un terzo ufficiale è stato ferito durante un'operazione a Ettlingen, secondo la polizia. Gli ufficiali stavano pianificando di arrestare un uomo di 27 anni che doveva essere espulso. L'uomo si è opposto all'arresto e ha attivamente resistito. Sono state chiamate ulteriori forze di polizia per catturare l'uomo e trasportarlo in una struttura di espulsione. Durante una perquisizione dell'appartamento del 27enne, è stato inoltre scoperto un notevole quantitativo di oggetti sospetti rubati.

Sono in corso indagini contro i tre sospetti per lesioni personali, aggressione e resistenza all'arresto.

