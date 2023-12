Agente di polizia in Ohio in congedo amministrativo dopo aver preso a pugni un giocatore di football della Miami University durante un arresto

Lo studente, identificato dalla famiglia come Devin Johnson, è entrato nel bar di Brick Street attraverso un cancello di sola uscita, spingendo oltre una dipendente il 18 novembre, secondo un post su Facebook della polizia di Oxford.

Quando il gestore del bar ha affrontato Johnson, è stato aggredito, secondo la polizia. Johnson si è poi rifiutato di lasciare il bar e si è verificato un alterco all'esterno del locale, si legge nel post.

"Quando l'agente è arrivato sulla scena, ha osservato che l'individuo opponeva resistenza e non è stato in grado di completare l'arresto finché altri agenti non sono stati in grado di aiutarlo a finire in manette", ha aggiunto il post.

La CNN ha contattato la polizia per ottenere il rapporto sull'incidente e ulteriori commenti.

Johnson, 20 anni, defensive back dei Miami RedHawks, è stato arrestato e accusato di resistenza all'arresto, aggressione, violazione di domicilio e ubriachezza molesta. Johnson si è dichiarato non colpevole delle accuse, ha dichiarato il suo avvocato alla CNN. Il suo caso è stato fissato per il processo a febbraio, secondo i documenti del tribunale.

Nel video di sorveglianza che circola sui social media, si vede Johnson fuori dal bar con diverse altre persone. Johnson e uno degli uomini vengono visti lottare e Johnson viene bloccato a terra da almeno tre persone prima dell'arrivo della polizia.

Un agente arriva sulla scena mentre le persone tengono Johnson a terra. Si vede l'agente che cerca di tenere Johnson a terra e sembra dargli tre pugni. Continuano a tenere Johnson a terra mentre un altro agente arriva sulla scena. Si vede che entrambi gli agenti tengono con forza la testa di Johnson, uno dei quali a un certo punto lo tira per i capelli, prima di mettergli le manette.

L'avvocato di Johnson, Ryan Agee, ha definito il video "profondamente inquietante" in una dichiarazione rilasciata al Miami Student all'inizio della settimana.

In una dichiarazione rilasciata giovedì alla CNN, Agee ha detto: "Ad oggi, c'è stata una preoccupante mancanza di comunicazione da parte del Dipartimento di Polizia di Oxford e di coloro che stanno conducendo l'indagine sull'uso della forza. Viste le dichiarazioni pubbliche del dipartimento dopo l'incidente e la loro apparente dimenticanza di dettagli critici, crediamo fermamente che un'indagine indipendente ed esterna sia non solo giustificata ma essenziale per mantenere la fiducia della comunità e della famiglia Johnson nel processo investigativo".

Lunedì, in un post su Facebook, la polizia di Oxford ha dichiarato che la sua indagine iniziale "non includeva questo angolo di video".

Secondo il capo della polizia di Oxford, John Jones, l'agente coinvolto nell'incidente, Matthew Blauvelt, è in congedo amministrativo retribuito durante le indagini. La CNN non è riuscita a contattare Blauvelt per un commento.

L'Università di Miami ha dichiarato di essere a conoscenza del "video inquietante" e di aver contattato lo studente. L'università ha anche "contattato la città di Oxford per saperne di più su questo incidente e per esprimere le nostre profonde preoccupazioni su quanto accaduto".

Il sindaco William Snavely ha dichiarato alla CNN: "Questo è un evento molto insolito e sfortunato per Oxford. È chiaro che la città non tollera l'uso eccessivo della forza. L'agente coinvolto è stato messo in congedo amministrativo ed è in corso un'indagine completa. Intendiamo che tale indagine sia equa, trasparente e si concluda il prima possibile".

Interpellato per un commento sull'incidente, un rappresentante di Brick Street ha dichiarato di non avere commenti al momento.

In un post su Instagram di martedì, il locale ha dichiarato, in parte: "Il video è inquietante, soprattutto per Devin e i suoi familiari. Siamo grati che Devin e il nostro crowd manager non abbiano avuto bisogno di cure mediche e che Devin sia stato rilasciato alla stazione di polizia poco dopo l'incidente. Ciò non toglie che questa parte del video sia inquietante e abbia suscitato emozioni".

"Non vediamo l'ora di avere l'opportunità di incontrare Devin dopo la pausa. Queste situazioni possono accadere in pochi secondi, quando le emozioni sono alte, e si trasformano rapidamente in una spirale. Le brave persone possono trovarsi nel mezzo di circostanze sfortunate (sic)", ha aggiunto.

David Williams della CNN ha contribuito a questo servizio.

