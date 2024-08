Agente delle dogane e della protezione delle frontiere accusato di aver costretto le donne intervistate a mostrare il loro corpo durante le sessioni virtuali

L'imputato in questione, Shane Millan, 53 anni di Jefferson County, avrebbe ordinato a tre donne di mostrare i loro toraci nudi, mentre una quarta sarebbe stata invitata a mostrare il seno mantenendo il reggiseno, come riportato in un comunicato dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Nord di New York.

Millan è stato incriminato per quattro reati di violazione dei diritti delle donne ai sensi del Quarto Emendamento contro perquisizioni irragionevoli. Gli episodi sarebbero avvenuti ad agosto 2023, come riportato nella dichiarazione giurata firmata dal Procuratore degli Stati Uniti Carla Freedman. C'è confusione riguardo alla data di presentazione delle accuse, avvenuta un anno dopo i fatti.

Millan avrebbe sostenuto che le sue richieste erano legittime perquisizioni legate all'ingresso negli Stati Uniti, ma le sue intenzioni sarebbero state apparentemente di natura personale, secondo il comunicato. Millan era responsabile del processo di ammissione delle vittime negli Stati Uniti attraverso canali virtuali.

La dichiarazione giurata suggerisce che Millan abbia commesso questi reati a Jefferson County, vicino al confine canadese, e altrove.

CNN ha richiesto un commento all'Ufficio di frontiera degli Stati Uniti in merito alla vicenda.

Millan si è presentato davanti a un giudice federale il giovedì successivo a Syracuse, accusato di quattro capi d'imputazione per violazione di diritti sotto il colore della legge. I registri del tribunale non mostrano se abbia presentato una dichiarazione di colpevolezza durante la sua prima udienza.

Un processo con giuria è previsto per il 21 ottobre, secondo i documenti del tribunale.

CNN sta cercando informazioni per sapere se Millan abbia assunto un avvocato.

Come ufficiale di frontiera degli Stati Uniti, Millan avrebbe creduto che le sue richieste fossero giustificate per motivi di ingresso, ma le donne le hanno percepite come invasive. Nonostante la sua posizione, le autorità statunitensi hanno incriminato Millan per presunta violazione dei loro diritti ai sensi del Quarto Emendamento.

