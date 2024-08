- "Agathe" contro la solitudine in età avanzata anche nel distretto di Gotha

Il programma "Agathe" per proteggere gli anziani dalla solitudine è ora in fase di implementazione nel distretto di Gotha. Ciò significa che ora ci sono offerte per gli anziani che vivono da soli in un totale di 17 dei 22 distretti e città indipendenti della Turingia. Il programma mira a consentire alle donne e agli uomini di vivere in modo indipendente nelle loro case il più a lungo possibile. Lo stato stanzia 3,8 milioni di euro per questo scopo quest'anno.

Dal 2021, professionisti specializzati del programma "Agathe" forniscono supporto pratico nella vita quotidiana degli anziani. Li informano sulle offerte esistenti, organizzano visite mediche, aiutano a compilare moduli, ad esempio per l'assicurazione di cura, e li ascoltano. Lo scorso anno, i professionisti di "Agathe" hanno effettuato circa 9.500 visite a domicilio, secondo i dati precedenti del ministero.

I fondi in aumento e l'incertezza dopo le elezioni

Dal'inizio del programma tre anni fa, i fondi statali per esso sono stati costantemente in aumento: lo scorso anno sono stati stanziati 2,6 milioni di euro dal bilancio dello stato. Non è chiaro come il programma continuerà dopo le elezioni. Secondo una portavoce del ministero, i fondi statali per esso devono essere richiesti ogni anno come parte delle trattative di bilancio. La decisione finale spetta al parlamento dello stato. Le nuove elezioni per il parlamento dello stato della Turingia si terranno il 1° settembre.

