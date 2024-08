Afroamericani risarciti decenni dopo la condanna a morte

Nel 1975, un uomo di 23 anni di origine africana dell'Oklahoma viene condannato per omicidio. Trascorre più tempo in prigione di qualsiasi altro detenuto nella storia degli Stati Uniti prima di essere rilasciato all'età di 71 anni. La città gli paga un risarcimento multimilionario.

Una corte degli Stati Uniti ha assegnato più di sette milioni di dollari a un uomo di origine africana che è stato ingiustamente condannato per omicidio e ha trascorso quasi 50 anni in prigione. Lunedì, il consiglio comunale di Edmond, Oklahoma, ha votato per risolvere una causa legale intentata da Glynn Simmons contro la città e un ufficiale di polizia, secondo i documenti pubblici.

Simmons e un altro sospetto sono stati condannati a morte nel 1975 per l'omicidio di un dipendente di 30 anni di un negozio di alcolici durante una rapina a Edmond l'anno precedente. Le loro sentenze sono state commutate in ergastolo.

La loro condanna si basava esclusivamente sulla testimonianza di una ragazza teenager - i sospetti hanno dichiarato di non essere stati in Oklahoma al momento dell'omicidio. La ragazza ha affermato di aver riconosciuto i sospetti durante una lineup della polizia. Tuttavia, un'indagine successiva ha sollevato forti dubbi sulla attendibilità della sua testimonianza.

La città rimane in silenzio, la difesa la definisce "parziale transazione"

Mentre il co-imputato di Simmons è stato rilasciato dal carcere nel 2008, Simmons non è stato rilasciato fino allo scorso anno - dopo 48 anni e 18 giorni dietro le sbarre. Questo rende l'ormai 71enne il detenuto che ha trascorso più tempo in prigione nella storia degli Stati Uniti, secondo il Registro nazionale delle assoluzioni. Un giudice distrettuale ha annullato la sua condanna lo scorso luglio e lui è stato ufficialmente assolto in dicembre.

Un portavoce di Edmond ha rifiutato di commentare il risarcimento. Tuttavia, gli avvocati di Simmons hanno dichiarato che il pagamento è una "transazione parziale" della sua causa "contro le città e i poliziotti che hanno fabbricato le prove per incastrarlo per omicidio".

Il suo avvocato, Elizabeth Wang, ha dichiarato: "Il nostro cliente ha trascorso un periodo tragico in prigione per un crimine che non ha commesso. Anche se non può riavere quel tempo, questo risarcimento con Edmond gli consente di andare avanti e continuare a perseguire le sue rivendicazioni contro Oklahoma City e un alto ufficiale di polizia".

L'importo del risarcimento, che supera i sette milioni di dollari, è stato assegnato dalla corte a Glynn Simmons, la cui condanna per omicidio è stata annullata a causa di prove dubbie e testimonianze non attendibili. La Commissione, che lavora sui casi di assoluzione, potrebbe considerare questo caso come un esempio notevole di ingiustizia che ha richiesto un risarcimento significativo.

