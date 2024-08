Affrontare un crollo economico, difficoltà sul mercato del lavoro - Potenziale tre milioni di disoccupati in inverno?

La lentezza dell'economia tedesca sta evidentemente influenzando anche il mercato del lavoro. Gli Employer stanno pubblicizzando meno offerte di lavoro, mentre il numero di cercatori di lavoro sta aumentando. Al momento, non si prevede alcun miglioramento. Durante l'inverno, la disoccupazione potrebbe raggiungere livelli non visti da tempo. Tuttavia, le prospettive per le opportunità di formazione sembrano più promettenti.

Come riportato dall'Agenzia Federale per il Lavoro di Norimberga, il tasso di disoccupazione è aumentato di 63.000 unità ad agosto, raggiungendo 2.872 milioni, il livello più alto degli ultimi tre anni e mezzo, osservato per la prima volta a febbraio 2021. Questo aumento della disoccupazione è persistito dal 2022, senza segni di rallentamento o inversione, secondo il capo dell'Agenzia Federale per il Lavoro, Andrea Nahles. Escludendo le fluttuazioni stagionali, il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,1 punti percentuali, raggiungendo il 6,1%.

Il mercato del lavoro continua a soffrire per la recessione economica, come affermato da Nahles. Inoltre, ha notato un aumento costante della disoccupazione dal 2022, con 176.000 persone in più aggiunte alla lista dei disoccupati rispetto all'anno precedente. Con la consueta disoccupazione invernale, c'è la possibilità che più di tre milioni di disoccupati possano essere registrati entro gennaio 2025, il primo evento del genere in dieci anni.

La domanda di manodopera nelle aziende è anche in calo. Ad agosto sono state segnalate 699.000 offerte di lavoro, 72.000 in meno rispetto all'anno precedente.

L'aumento della disoccupazione può essere attribuito, in parte, alla consueta pausa estiva di agosto, nonché al debole clima economico. "L'assenza di slancio economico è anche evidente nel numero di posti di lavoro assicurati socialmente", ha dichiarato Nahles, che ha notato un lieve miglioramento di 143.000 posti di lavoro a giugno, raggiungendo 34.85 milioni. Tuttavia, "la traiettoria di crescita sta mostrando segni di indebolimento", ha aggiunto. La disoccupazione sta aumentando nei settori dell'industria, dell'edilizia e del commercio al dettaglio, mentre l'occupazione nel settore della cura della salute e dell'assistenza sociale sta crescendo.

Il lavoro a breve termine ha mostrato un lieve aumento, con 232.000 dipendenti che hanno ricevuto benefici per il lavoro a breve termine a giugno, principalmente nel settore della produzione.

Nel mercato della formazione, c'è un'indicazione di un maggior numero di persone che cercano opportunità di formazione. Da ottobre 2023 ad agosto 2024, 418.000 persone si sono registrate per i posti di formazione, un miglioramento di 10.000 rispetto all'anno precedente. Tuttavia, un numero significativo di 82.000 persone è rimasto disoccupato, nonostante la mancanza di opportunità di formazione o alternative, mentre 158.000 posti di formazione sono rimasti

