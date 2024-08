- Affrontare questa questione è fondamentale per voi all'inizio.

Captain Lewis Holtby considera 1. FC Heidenheim un'ispirazione per i neopromossi della Bundesliga Holstein Kiel. "Non possiamo permettere che le interferenze esterne ci destabilizzino e cadere in discussioni negative tra di noi quando incontriamo ostacoli - che sono inevitabili. Se manteniamo questo atteggiamento, possiamo tenerci in piedi nella Bundesliga. Heidenheim sembra essere il miglior esempio di questo," ha condiviso il 33enne ex-nazionale con 'Sport Bild'. "L'anno scorso, molti prevedevano: Heidenheim non otterrà 20 punti. Ma hanno superato le aspettative con il loro spirito di squadra e ora mirano alla qualificazione per la Conference League."

Holtby sottolinea anche l'importanza del fattore campo per Kiel. "Il nostro Holstein Stadium già ha un fascino speciale. Non è il più moderno. Sono curioso di vedere come rispondono le grandi squadre quando vengono a Kiel e i giocatori escono dalle vecchie gallerie sul campo," ha commentato. "E quando, durante l'autunno, l'inverno e la prima primavera, il vento freddo attraversa il nostro stadio perché le tribune non sono coperte, diventa scomodo a Kiel. Devi adattarti a queste condizioni all'inizio."

