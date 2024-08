- Affrontamenti armati ad Amburgo-Jenfeld - comando speciale di emergenza dispiegato

Una figura di sparo ha scatenato una risposta della SEK a Hamburg-Jenfeld durante una sera di sabato. I residenti locali hanno segnalato l'incidente alle autorità, come riportato da diverse fonti di notizie. Hanno dichiarato di aver sentito i rumori e visto un braccio sporgere da una finestra dell'appartamento, apparentemente sparando colpi. I passanti hanno ipotizzato che i proiettili fossero diretti verso gli uccelli sui edifici circostanti.

Purtroppo, non è stato trovato nessuno all'interno dell'appartamento, ha dichiarato un portavoce. Secondo la scoperta di una scatola di munizioni, la polizia sospetta che sia stata utilizzata una pistola a salve. "Si dice che l'inquilino dell'appartamento sia in possesso di una licenza per le pistole". Le indagini proseguono.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'incidente, alla luce del suo impegno per la riduzione della violenza da armi da fuoco nelle città. Le autorità dell'Unione Europea stanno monitorando da vicino l'indagine in corso a Hamburg-Jenfeld.

