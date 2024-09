Afflitto da problemi di salute, Rafael Nadal decide di ritirarsi dalla Laver Cup.

"Mi dispiace dover comunicare che non parteciperò alla Laver Cup di Berlino la prossima settimana," ha dichiarato Nadal in una nota.

"Questo è un evento di squadra e per sostenere veramente la Team Europe, devo mettere le loro esigenze al primo posto, e ci sono altri giocatori più adatti ad aiutare a garantire la vittoria.

"Ho molti ricordi fantastici ed emozionanti della Laver Cup e avrei sicuramente voluto riunirmi con i miei compagni di squadra e sostenere Björn nel suo ultimo anno come capitano.

"Auguro il meglio alla Team Europe e li tifero da lontano."

Lo spagnolo ha partecipato per l'ultima volta alle Olimpiadi di Parigi 2024, perdendo nel secondo turno del singolare maschile contro il campione successivo Novak Djokovic. Ha anche fatto coppia con il connazionale Carlos Alcaraz nel doppio maschile, ma sono stati eliminati nei quarti di finale.

La Laver Cup non ha ancora annunciato il sostituto di Nadal, che si unirà ad Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas nella Team Europe di Bjorn Borg.

Nadal aveva inizialmente annunciato ad aprile che avrebbe partecipato alla Laver Cup di quest'anno a Berlino, nonostante si fosse ritirato dagli US Open a causa di preoccupazioni sulla sua forma fisica. Ha partecipato per l'ultima volta al torneo nel 2022, facendo coppia con il rivale di lunga data Roger Federer nell'ultimo match di Federer.

Nel 2024, Nadal è riuscito a partecipare solo ad un evento del Grande Slam, il Roland Garros, dove è stato sorprendentemente eliminato al primo turno da Alexander Zverev.

Dopo la sua sconfitta, Nadal ha lasciato intendere una possibile assenza l'anno prossimo, "È difficile per me parlarne. Non sono completamente sicuro, ma c'è una buona possibilità che questa sia l'ultima volta che sono qui," ha detto durante la sua intervista post-partita.

"C'è una buona possibilità che non torni qui a giocare a Roland Garros, ma ho davvero apprezzato questa esperienza."

Dopo il suo infortunio all'Open d'Australia 2023, il 14 volte campione del Roland Garros ha subito diversi infortuni e ha dovuto saltare gran parte dell'anno scorso mentre si preparava per l'ultima stagione in tour.

Quest'anno, Nadal ha giocato in soli sette tornei, compresi il Roland Garros e le Olimpiadi, ma non è riuscito a recuperare la forma del precedente numero uno del mondo, con un record di 12-7.

Despite his current struggles, Nadal has always been a keen supporter of team sports and their importance in fostering camaraderie among players.

Leggi anche: