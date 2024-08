- Affirmazione della validità del martello della Riunione

Il passaparola è stato intenso, ma ora è chiaro: la leggendaria band Oasis è sull'orlo di un grande ritorno. Liam Gallagher (51) e Noel Gallagher (57) hanno condiviso un video su X che include spezzoni di esibizioni di Oasis, tra cui il loro brano iconico "Wonderwall". Hanno anche annunciato nuove date del tour per il loro gruppo sciolto, l'ultima volta insieme nel 2009.

Secondo il loro sito web: "Oasis hanno finalmente posto fine agli anni di speculazioni e confermato i tanto attesi concerti nel Regno Unito e in Irlanda, che segneranno la parte europea del loro 'OASIS LIVE '25' world tour." Oasis saliranno sul palco a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino durante l'estate del 2025. "Data la rarità di queste esibizioni in Europa l'anno prossimo, questo sarà uno degli eventi live più monumentali del decennio," si spiega. Tuttavia, è stato pianificato che Oasis saliranno sui palchi di altri continenti al di fuori dell'Europa nel corso del 2025.

Esibizione allo stadio di Wembley di Londra

In una dichiarazione, la band dice: "Le armi hanno fatto silenzio... L'attesa è finita. Venite a vedere di persona. Non sarà trasmesso in TV." Oasis suonerà allo stadio Principality di Cardiff il 4 e il 5 luglio. Successivamente, si esibiranno al Heaton Park di Manchester il 11, 12, 19 e 20 luglio, e allo stadio di Wembley di Londra il 25 e 26 luglio e il 2 agosto e 3 agosto. Dopodiché, si esibiranno allo stadio Murrayfield di Edimburgo l'8 e il 9 agosto, e al Croke Park di Dublino il 16 e il 17 agosto.

"I biglietti per le date del Regno Unito saranno in vendita sabato 31 agosto alle 9 del mattino ora locale tramite ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com e seetickets.com," dichiara il sito web. "I biglietti per Dublino saranno disponibili dalle 8 del mattino dello stesso giorno su ticketmaster.ie."

I pettegolezzi continuavano

Dopo una rottura tra i fratelli Gallagher, Oasis si separò nel 2009. Da allora, sono circolate costanti voci su un possibile ritorno della band cult degli anni '90. Recentemente, Liam Gallagher, frontman degli Oasis, ha rimesso in moto il passaparola: dopo la sua esibizione principale al Reading Festival del 25 agosto 2024, una data misteriosa è apparsa sui maxischermi dietro il cantante, come riportato dalla rivista musicale britannica "NME".

Il 27 agosto 2024, alle 8 del mattino ora britannica, i fan della band cult degli anni '90 potevano aspettarsi ulteriori dettagli. Gallagher ha annunciato questa data poco dopo la sua esibizione su X, così come suo fratello e chitarrista degli Oasis, Noel Gallagher, e il conto ufficiale della band.

Non mentirò, sembrava troppo bello per essere vero quando sono iniziate a circolare le voci del ritorno degli Oasis.

Dopo l'annuncio delle date del tour nel Regno Unito e in Irlanda, non mentirò, vedere gli Oasis dal vivo allo stadio di Wembley è ora in cima alla mia lista dei concerti da vedere.

Leggi anche: