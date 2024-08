- Affermazioni e annunci pubblicitari a un raduno filo-palestinese a Kreuzberg

In una manifestazione a Kreuzberg, Berlino, in favore della Palestina, i resoconti della polizia segnalano che quattro agenti sono rimasti feriti. Secondo i resoconti della polizia, la folla avrebbe lanciato pietre e bottiglie contro gli agenti. Sono state effettuate 17 fermate per identificazione e presentati 21 verbali. I poliziotti feriti hanno continuato il loro servizio. L'incidente è stato inizialmente segnalato dal "Tagesspiegel".

L'evento, intitolato "Rally con presentazioni culturali contro la brutalità della polizia, il pregiudizio anti-Palestina e a favore di una pace nel Medio Oriente", ha visto la partecipazione di oratori e artisti sul palco. La polizia afferma che sia i dimostranti che un artista hanno fatto dichiarazioni provocatorie. In alcune occasioni sono stati accesi fuochi d'artificio.

La polizia stima che circa 350 persone abbiano preso parte alla manifestazione nel momento di massima affluenza. Sono stati inviati circa 440 agenti. Non sono stati segnalati feriti tra i dimostranti.

Nonostante le accuse della polizia di dichiarazioni provocatorie, i dimostranti hanno continuato la loro manifestazione, chiedendo la fine della brutalità della polizia e promuovendo la pace nel Medio Oriente. Dopo l'evento controverso, la polizia ha aumentato la sua presenza nella zona, mantenendo una vigilanza attenta per garantire la sicurezza pubblica.

