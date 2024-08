Affermazione verificata: Trump dichiara erroneamente che Harris ha avuto colloqui con Putin prima dell'invasione dell'Ucraina.

In un discorso del North Carolina, Trump ha dichiarato: "Non ricordate quando Biden ha mandato Kamala in Europa per fermare il conflitto in Ucraina? Ha incontrato Putin e tre giorni dopo lui ha attaccato! Pensate che sia stata efficace? È andata a parlare con Putin dicendogli di non creare problemi, ma tre giorni dopo lui ha lanciato un attacco! E così è iniziata la guerra. Lo sapevate, Generale?" (Il generale in pensione dell'esercito degli Stati Uniti Keith Kellogg era presente all'evento del North Carolina.)

Mettiamo i Fatti in Chiaro: La rivendicazione di Trump è inaccurata. Harris non ha mai interagito con Putin. In realtà, ha interagito con alleati degli Stati Uniti, come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco prima dell'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022. Putin non era presente alla conferenza.

Lo scorso mese, un portavoce del Cremlino ha spiegato: "Onestamente, non riesco a ricordare una singola conversazione tra il presidente Putin e la signora Harris". Questa dichiarazione è stata riportata da un'agenzia di stampa di proprietà dello stato russo.

L'amministrazione Biden stava cercando di dissuadere un'invasione ucraina al momento del viaggio di Harris alla conferenza di Monaco del 2022 in Germania. I funzionari di alto livello dell'amministrazione, compreso il presidente Biden, avevano indicato di credere che Putin fosse pronto all'invasione. In effetti, Biden ha commentato ai reporter mentre Harris era in viaggio per la Germania che pensava che un attacco russo sarebbe avvenuto nei "prossimi giorni".

Secondo CNN, all'inizio della conferenza di Monaco, un funzionario dell'amministrazione ha delineato i tre obiettivi principali di Harris: "Concentrarsi sulla situazione in rapido cambiamento sul terreno, mantenere l'armonia con i partner e trasmettere un messaggio chiaro alla Russia che gli Stati Uniti apprezzano la diplomazia ma sono preparati all'aggressione russa".

La conferenza di Monaco si è svolta dal 18 al 20 febbraio 2022; la Russia ha iniziato la sua invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022.

