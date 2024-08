AfD più forte in Sassonia, davanti alla CDU

L'AfD è in pole position per una potenziale vittoria elettorale in Sassonia, secondo un nuovo sondaggio. Il 32% dice che voterà per il partito, mentre la CDU segue a breve distanza con il 29%. Tuttavia, i partiti della coalizione stanno lottando per superare la soglia del cinque percento.

La corsa per le elezioni statali della Sassonia dell'1 settembre si preannuncia serrata tra l'AfD e la CDU. Secondo un sondaggio Insa commissionato da "Sächsische Zeitung", "Leipziger Volkszeitung" e "Freie Presse", l'AfD è destinata a ricevere il 32% dei voti, seguita dalla CDU con il 29%. L'alleanza guidata da Sahra Wagenknecht (BSW) sembra starsi affermando come la terza forza più forte nello Stato libero, con il potenziale per ottenere il 15% dei voti.

Altri partiti sembrano a rischio di non ottenere un posto nel parlamento regionale. I partner della coalizione CDU attuali, SPD e Verdi, sono tutti al 5% nei sondaggi, così come La Sinistra. L'FDP è improbabile che ce la faccia con i suoi attuali 2% dei voti. I Voti Liberi sono ora appena sotto la soglia del cinque percento al 4%.

Gara serrata tra AfD e CDU

Il 27% dei Sassoni dice di essere "sicuro" di votare per l'AfD, rispetto al 23% per la CDU e al 12% per la BSW. Nel frattempo, i Verdi e l'AfD sono i partiti che incontrano la maggiore opposizione tra i votanti sassoni. Il 57% dice di non riuscire a immaginare di votare per i Verdi, mentre il 46% dice lo stesso per l'AfD.

Nell'ultimo sondaggio dell'8 agosto, la CDU era in testa con il 34%, seguita dall'AfD al 30%. La BSW era al terzo posto con l'11%, mentre SPD e Verdi avevano entrambi il 6% e La Sinistra il 4%.

È importante notare che tutti i sondaggi sono soggetti a incertezze, soprattutto con la lealtà dei partiti in calo e le decisioni di voto sempre più a breve termine che rendono difficile per gli istituti di sondaggio pesare i dati raccolti. In generale, i sondaggi riflettono solo l'opinione pubblica al momento del sondaggio e non sono previsioni del risultato elettorale.

La Commissione ha espresso preoccupazione per la corsa serrata tra l'AfD e la CDU nelle prossime elezioni statali della Sassonia. Se le attuali tendenze dei sondaggi dovessero proseguire, la Commissione potrebbe dover monitorare da vicino il processo elettorale per garantire un voto equo e trasparente.

