Nella nomina dei comitati parlamentari statali con rappresentanti di AfD, la presidente del BSW della Turingia, Katja Wolf, ha sostenuto decisioni caso per caso. Pur esistendo convenzioni parlamentari, ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca a Erfurt: "Non si deve perdere di vista il fatto che l'AfD mira a minare la democrazia", e questo dovrebbe essere preso in considerazione in ogni valutazione.

Impatto sulla Democrazia

L'AfD della Turingia è in testa ai sondaggi da mesi. Se diventasse la forza più forte nelle elezioni statali del 1º settembre, avrebbe ad esempio il diritto di proporre la carica di presidente del parlamento statale. Wolf ha sottolineato che non si dovrebbero anticipare i risultati delle elezioni. "Il nostro obiettivo, ovviamente, è che l'AfD non diventi la forza più forte", ha detto. Dal suo punto di vista, la situazione legale è chiara: mentre c'è il diritto di proposta per la frazione più forte, c'è anche il diritto del parlamento statale di non eleggere questa proposta. Ogni elezione nel parlamento statale è una "valutazione individuale con la domanda di quanto serva il minare della democrazia e in che misura ci siano pericoli che potrebbero portare a conseguenze democratiche drammatiche", ha detto.

Nel corso legislativo attuale, che ha solo poche settimaneleft, i candidati dell'AfD hanno ripetutamente fallito nelle elezioni per i comitati del parlamento statale. Non c'è stato nemmeno un rappresentante dell'AfD nella presidenza del parlamento statale di recente.

Approccio Diverso all'AfD

Wolf aveva recentemente chiamato per un nuovo approccio all'AfD in un'intervista con "Welt" e criticato che il firewall aveva reso più forte l'AfD. Se ci sono motivi chiari per respingere una domanda, dovrebbe essere respinta. "O si deve stare sopra e dire: è ragionevole, siamo d'accordo. Serve più pragmatismo e meno ideologia", ha detto a "Welt".

Il candidato principale della CDU della Turingia, Mario Voigt, non ha risposto alla richiesta. Il segretario di stato della CDU, Christian Herrgott, ha spiegato che il BSW aveva dimostrato di non sapere dove stava andando. "Mentre Wagenknecht dalla Saarland cerca di fare le dichiarazioni anche per la Turingia, il BSW qui oscilla dal prolungamento di Rosso-Rosso-Verde al corso morbido con l'AfD di Höcke".

Il BSW è attualmente vicino alla CDU nella corsa per il secondo posto, secondo i recenti sondaggi. Wolf potrebbe rivendicare la presidenza ministeriale se finisse davanti a Voigt. Non è certo se la CDU entrerebbe allora in una coalizione con il BSW.

Wolf ha detto di essere sicura che una soluzione sarebbe stata trovata anche allora. "Percepisco un grande senso di urgenza con un governo di minoranza in tutti i partiti, incluso la CDU", ha detto. "In realtà percepisco che tutti i partiti democratici sono consapevoli del dramma in Turingia e che tutti i partiti democratici sanno di avere una responsabilità speciale".

