AfD fallisce con lamentele sulle elezioni di cittadinanza di Brema

L'AfD non è rappresentata nell'Assemblea dei Cittadini di Brema. Prima delle elezioni dello scorso anno, aveva presentato due liste di candidati alla commissione elettorale - e non le è stato permesso di partecipare affatto. Il partito di estrema destra non è riuscito nei suoi tentativi legali.

Non è necessario ripetere le elezioni dell'Assemblea dei Cittadini di Brema dello scorso anno. Il Tribunale Costituzionale di Stato di Brema ha respinto i reclami dell'AfD contro le elezioni. All'AfD non è stato permesso di partecipare alle elezioni dell'Assemblea dei Cittadini perché aveva due liste di candidati in competizione a causa di dispute interne al partito.

Dopo la conferenza di partito statale dell'AfD nel 2022, è sorta una disputa sulla validità delle elezioni del consiglio. Il tribunale arbitrale del partito ha infine dichiarato nulli i voti e ha nominato un consiglio d'emergenza - decisione poi confermata dal tribunale arbitrale federale dell'AfD. Tuttavia, c'era anche il consiglio che era emerso dalle elezioni alla conferenza di partito, il cosiddetto "consiglio residuo". Entrambi i consigli hanno presentato una lista di candidati per Brema.

La commissione elettorale statale non ha consentito ciò. Pertanto, l'AfD non ha partecipato alle elezioni. L'associazione di partito statale e i candidati individuali di Brema e Bremerhaven sono ricorsi in giudizio per dichiarare nulle le elezioni.

Il tribunale di revisione elettorale di Brema aveva già respinto le obiezioni contro le elezioni dell'Assemblea dei Cittadini in dicembre. Ora anche il Tribunale Costituzionale di Stato - il tribunale costituzionale dello stato - ha respinto l'AfD. Non sono state riconoscibili errori elettorali, ha detto il presidente del tribunale Peter Sperlich nella motivazione della sentenza. La commissione elettorale e il tribunale di revisione elettorale avevano correttamente stabilito che le proposte di elezioni per Brema e Bremerhaven erano nulle.

La firma obbligatoria del consiglio di stato mancava. Ogni partito può presentare solo una proposta di elezioni, ha spiegato il tribunale. La regola che questa è valida solo con la firma del consiglio di stato serve a scopi legittimi.

L'SPD è uscito vincitore dalle elezioni di maggio 2023. Insieme ai Verdi e alla Sinistra, governa a Brema.

