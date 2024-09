AfD della Turingia tiene un evento privato a Erfurt

In regione della Turingia, l'AfD ottiene un successo senza precedenti. La celebrazione post-elettorale ad Erfurt è riservata, con la dirigenza statale che si limita al proprio circolo. I media tradizionali sono esclusi dall'evento, ma questa restrizione non sembra estendersi al personale della pubblicazione di estrema destra "Compact".

I giornalisti e i fotografi si sono radunati in un ristorante italiano, il punto di ritrovo scelto per i membri e i sostenitori dell'AfD nella notte delle elezioni, ansiosi di catturare le reazioni della base del partito. Tuttavia, questo divieto non si applica a tutti i rappresentanti dei media. Come riferito da un corrispondente dell'ARD presente, i dipendenti della pubblicazione di estrema destra "Compact" stavano trasmettendo in diretta dalle celebrazioni.

Al suo arrivo, il leader dell'AfD Björn Höcke ha dichiarato: "Oggi siamo pronti a celebrare una vittoria storica". La decisione di proibire l'accesso ai media, nonostante l'accredito dei giornalisti, è stata presa solo tardi nella serata di sabato. Secondo le proiezioni dell'ARD, l'AfD in Turingia guida con oltre il 30%, notevolmente avanti rispetto agli altri partiti. Tuttavia, non sembrano avere un'alleanza di governo praticabile, poiché tutti gli altri partiti hanno dichiarato in precedenza la loro unwillingness to cooperate.

L'azione legale dell'AfD, che li ha costretti a concedere l'accesso a determinate pubblicazioni per ordine del tribunale, ha portato alla cancellazione dell'evento nella sua forma attuale. Un portavoce del partito ha spiegato che, data la capacità del luogo di 200 persone, l'ammissione di oltre 150 rappresentanti dei media oltre ai 150 ospiti registrati avrebbe comportato inevitabili disordini o addirittura la cancellazione a causa dell'affollamento. "La sicurezza di tutti i partecipanti non può essere garantita in tali circostanze", ha aggiunto.

Il tribunale regionale di Erfurt ha stabilito sabato che l'AfD era obbligata ad autorizzare l'ingresso a diversi giornalisti che erano stati esclusi dalla loro festa elettorale per le elezioni in Turingia. Il tribunale ha così dato ragione alle testate giornalistiche che hanno visto minacciata la loro libertà di stampa. Tuttavia, la sentenza non era ancora eseguibile. La rivista di notizie "Der Spiegel", i pubblicazioni del gruppo Springer "Bild" e "Welt" e il quotidiano "taz" hanno richiesto insieme un intervento legale.

Nonostante la sentenza del tribunale che richiedeva all'AfD di far entrare i giornalisti, hanno deciso di modificare il formato dell'evento a causa dei problemi di capacità. La disponibilità dell'AfD ad accogliere la pubblicazione di estrema destra "Compact" nonostante le restrizioni ai media suscita preoccupazioni sull'estremismo di destra all'interno del partito.

