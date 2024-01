AFCON: le Comore, sfavorite, dovranno affrontare il Camerun senza un portiere riconosciuto

La minuscola nazione insulare, il quarto paese più piccolo dell'Africa e al 132° posto nella classifica mondiale della FIFA, ha sconfitto il pesante Ghana per 3-2 nell'ultima partita della fase a gironi, conquistando così un posto negli ottavi di finale.

La ricompensa per questa storica vittoria è un appuntamento con il Camerun, padrone di casa dell'AFCON - un altro dei giganti del continente - e se questo non sembra già abbastanza difficile, dovrà farlo senza un portiere riconosciuto.

Con il portiere di prima scelta Salim Ben Boina già fuori per infortunio, i due portieri di riserva delle Comore - Ali Ahamada e Moyadh Ousseni - sono stati costretti a isolarsi dopo essere risultati positivi ai test di Covid-19.

Si sperava che Ahamada potesse giocare dopo essere risultato negativo al test di sabato, ma i protocolli della Confederazione del Calcio Africano (CAF) prevedono che i giocatori debbano aspettare almeno cinque giorni dopo un test positivo prima di farne un altro.

"In linea con il protocollo medico inviato alle squadre il 15 ottobre 2021 e in conformità con i protocolli medici della CAF, il signor Ahamada non potrà essere selezionato per la partita del 24 gennaio 2022", ha dichiarato la CAF alla CNN in un comunicato.

Ciò significa che l'allenatore delle Comore Amir Abdou, anch'egli costretto all'isolamento, dovrà scegliere un giocatore esterno da mandare in porta per la partita di lunedì.

Si tratta di una situazione sfortunata per le Comore, che hanno già fatto la storia qualificandosi per la loro prima AFCON e poi raggiungendo le fasi a eliminazione diretta.

Per rendere le cose ancora più difficili, chiunque Comoros decida di schierare in porta si troverà di fronte alla scoraggiante prospettiva di affrontare Vincent Aboubakar, il capocannoniere del torneo.

Aboubakar ha segnato cinque gol in tre partite per la nazione ospitante e sta svolgendo con successo il suo ruolo di talismano e capitano della squadra.

Nessuna pressione, quindi, per chi sarà scelto come portiere temporaneo delle Comore.

