AFCON: la partita tra Mali e Tunisia finisce nel caos perché l'arbitro fischia il tempo pieno troppo presto

L'ufficiale di gara zambiano Janny Sikazwe sembra inizialmente chiamare il tempo pieno dopo 85 minuti prima di decidere di riprendere il gioco. Poi ha fischiato di nuovo per porre fine alla partita, questa volta pochi secondi prima dello scadere dei 90 minuti.

Lo staff e i giocatori della Tunisia sono rimasti increduli e sono entrati in campo per affrontare Sikazwe.

"L'arbitro ha fischiato all'85° minuto e all'89° minuto, è lunare", ha dichiarato l'allenatore della Tunisia Mondher Kebaier al sito web dell'AFCON.

La partita era già stata oggetto di polemiche, con entrambe le squadre a cui era stato assegnato un rigore - Ibrahima Kone ha segnato per il Mali mentre la Tunisia lo ha sbagliato - e un cartellino rosso mostrato a El Bilal Toure delle Aquile di Cartagine nelle fasi finali, con l'arbitro che ha deciso di attenersi alla sua decisione originale nonostante la richiesta di revisione da parte del VAR.

Nonostante i ritardi, non sono stati aggiunti tempi supplementari.

Entrambe le squadre hanno lasciato il campo, ma i maliani sono poi rientrati, sembrando pronti a giocare gli ultimi minuti.

Tuttavia, la Tunisia non è tornata in campo e il Mali ha lasciato il campo per festeggiare.

"Ci ha tolto la concentrazione", ha aggiunto Kebaier dopo la sconfitta per 1-0 della Tunisia. "Non volevamo riprendere perché i giocatori avevano già fatto il bagno, deconcentrati e demoralizzati di fronte a questa situazione raccapricciante". "

La Confederazione del calcio africano, organizzatrice del torneo, non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento della CNN.

Con la vittoria per 1-0 il Mali ha conquistato la vetta del Gruppo F.

Fonte: edition.cnn.com