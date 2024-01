AFCON: il rapporto sull'incidente mortale allo stadio si concentrerà su chi ha chiuso il cancello che ha causato la perdita di vite umane

Almeno otto persone sono rimaste uccise e 38 ferite nell'incidente avvenuto lunedì durante la partita di Coppa d'Africa (AFCON) tra Camerun e Comore.

La calca si è verificata all'ingresso sud dello stadio mentre i tifosi cercavano di assistere alla partita degli ottavi di finale, che si è conclusa con una vittoria del Camerun per 2 a 1. "Se [il cancello] fosse stato aperto, [gli spettatori] avrebbero potuto assistere alla partita.

"Se [il cancello] fosse stato aperto, [gli spettatori] sarebbero passati e invece è stato chiuso per ragioni inspiegabili", ha detto il presidente della CAF Patrice Motsepe durante una conferenza stampa martedì.

"Se quel cancello fosse stato aperto come avrebbe dovuto, non avremmo avuto questa perdita di vite umane".

Motsepe ha anche giurato che un simile incidente "non si ripeterà mai più" in occasione di un torneo AFCON, aggiungendo che "ci sono state cose che avrebbero dovuto essere previste".

Ha detto: "C'è tolleranza zero, assoluta tolleranza zero nelle circostanze che potrebbero portare al ferimento di persone in uno stadio o alla perdita della vita".

Nel corso della conferenza stampa è stato anche confermato che il quarto di finale dell'AFCON, che si sarebbe dovuto disputare domenica allo stadio Olembe, sarà spostato allo stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, previa approvazione del comitato esecutivo della CAF.

Un comunicato del governo del Camerun ha dichiarato che 31 persone sono rimaste leggermente ferite e sette sono rimaste gravemente ferite nell'incidente.

"Di fronte a questa tragedia, la cui gravità ha suscitato emozione e costernazione, il Capo dello Stato [Paul Biya] invia le sue più sentite condoglianze alle famiglie colpite e i suoi auguri di pronta guarigione ai feriti, ai quali invia la profonda compassione dell'intera nazione", ha aggiunto il comunicato.

I deceduti sono stati portati al Centro di emergenza di Yaoundé, mentre i feriti sono stati divisi tra quattro strutture sanitarie di Yaoundé.

In una dichiarazione di martedì, la FIFA - l'organo di governo mondiale del calcio - ha inviato "le più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno perso la vita".

E ha aggiunto: "I pensieri e le preghiere della comunità calcistica mondiale sono rivolti alle vittime, ai feriti di questo incidente e a tutto il personale della CAF e dell'Associazione calcistica camerunese in questo difficile momento".

L'incidente di lunedì è avvenuto un giorno dopo un'altra tragedia nella capitale.

Secondo una dichiarazione del governo, almeno 16 persone sono rimaste uccise quando un incendio ha distrutto un nightclub all'inizio di domenica. Altre otto persone sono rimaste gravemente ferite e sono in terapia intensiva.

In una conferenza stampa tenutasi sul posto, il direttore dell'ospedale centrale di Yaoundé ha dichiarato che diverse persone erano in condizioni critiche.

Le esplosioni dei fuochi d'artificio hanno fatto sì che il soffitto del Liv Nightclub prendesse fuoco, provocando due forti esplosioni che hanno scatenato il panico tra i presenti nel locale, secondo quanto dichiarato dal Ministero delle Comunicazioni camerunese.

Biya ha ordinato un'indagine approfondita sull'incidente e ha inviato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, ha aggiunto il comunicato del governo.

Joel Kouam della CNN ha riferito dal Camerun e Mitchell McCluskey ha scritto da Atlanta. Niamh Kennedy, Nimi Princewill e Schams Elwazer della CNN hanno contribuito a questo servizio.

