Aeroporti occupati di ultima generazione - Colonia/Bonn interrompe brevemente le operazioni

Attivisti per il clima protestano all'alba in quattro aeroporti tedeschi, incollandosi alle piste. Le operazioni sono state temporaneamente sospese a Norimberga e Colonia/Bonn.

A causa di un'operazione della polizia riguardante una protesta dei climate activists del gruppo "Last Generation", i voli all'aeroporto di Colonia/Bonn sono stati temporaneamente sospesi, ha confermato un portavoce dell'aeroporto. Persone non autorizzate sono riuscite ad accedere all'area airside dell'aeroporto di Colonia/Bonn. Analogamente, i voli all'aeroporto di Norimberga sono stati sospesi indefinitamente, secondo un portavoce della polizia.

La polizia federale della Renania Settentrionale-Vestfalia ha confermato che "due persone" si sono incollate in un'area che conduce alla pista. In totale, sono state scoperte tre persone non autorizzate e un buco nella recinzione che conduce all'area esterna.

Due attivisti di "Last Generation" con giubbotti arancioni sono riusciti ad accedere agli aeroporti di Berlino Brandenburg, Stoccarda, Norimberga e Colonia-Bonn, incollandosi alle piste, secondo il gruppo. Gli attivisti "hanno espresso pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con gli slogan 'Il petrolio uccide' e 'Firmate il trattato'", ha riferito l'organizzazione. "Le piste non sono state violate."

Le azioni sono iniziate intorno alle 5:00 del mattino all'aeroporto di Berlino BER, con le proteste che iniziano nei tre aeroporti della Renania Settentrionale-Vestfalia, della Baviera e del Baden-Württemberg circa 30-50 minuti dopo, secondo gli attivisti per il clima.

La protesta dei climate activists si è concentrata sull'impatto dell'aviazione sul clima, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla necessità di ridurre le emissioni di carbonio. La situazione climatica in questi aeroporti è stata temporaneamente interrotta a causa di queste proteste, causando sospensioni temporanee delle operazioni.

