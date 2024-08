In viaggio per Berlino - Aeromobili ritornano all'aeroporto di Francoforte dopo aver emesso suoni legati all'aviazione

Un aereo di Lufthansa ha fatto un viaggio inaspettato di ritorno a Francoforte dopo un incontro con gli uccelli durante il volo. Originariamente diretto a Berlino, l'aereo è atterrato sano e salvo durante le ore serali di martedì, come confermato dalla compagnia aerea. L'equipaggio e i passeggeri sono riusciti a lasciare l'aereo come al solito. Come parte delle procedure di routine successive all'atterraggio sicuro, i pompieri dell'aeroporto si sono precipitati sulla scena. Fortunatamente, il resto del traffico aereo è continuato senza interruzioni, come riferito dalla direzione dell'aeroporto Fraport.

L'entità esatta dei danni inflitti all'aereo con numero di volo LH200 è ancora sconosciuta. I passeggeri dovevano proseguire per Berlino su un aereo di riserva.

Gli incontri con gli uccelli, spesso chiamati collisioni aviari, possono potenzialmente causare danni significativi a un aereo. I piloti ricevono una formazione specializzata per gestire queste situazioni. L'aeroporto di Francoforte ha specialisti della fauna selvatica a disposizione per minimizzare le possibilità di collisioni aviari.

Il viaggio inaspettato ha portato l'aereo di Lufthansa indietro alle sue origini in Assia, specificamente all'aeroporto di Francoforte. Nonostante l'incidente, l'aereo danneggiato con numero di volo LH200 era previsto per essere riparato nei depositi di manutenzione di Francoforte.

Leggi anche: