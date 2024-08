- Aeromobile con 22 persone segnalate assente in Kamchatka

Al limite orientale della Kamchatka, famosa per i suoi paesaggi vulcanici mozzafiato, un elicottero Mi-8 con a bordo 19 turisti e tre membri dell'equipaggio è scomparso. Non si hanno più notizie dell'aereo, lasciando le autorità di Petropavlovsk-Kamchatski senza aggiornamenti dal team. La causa di questo incidente è ancora incerta.

L'elicottero avrebbe dovuto raggiungere il vulcano Vachkazhe e non è mai arrivato a Nikolayevka village all'orario prestabilito. La fitta nebbia nella zona ha reso difficile l'inizio delle operazioni di ricerca e soccorso, secondo quanto dichiarato dal Ministero russo per le situazioni di emergenza. Sono state inviate squadre locali per cercare indizi nell'ambiente pericoloso. Gli incidenti degli elicotteri non sono rari in questa penisola.

È stata avviata un'indagine per presunte violazioni delle regole del traffico aereo. Durante i mesi estivi, i giri in elicottero attirano numerosi turisti in Kamchatka.

Il tempo in Kamchatka può cambiare drasticamente. Various companies offer experiences that include helicopter tours to bear-populated reserves or ledges nearby volcanoes with active hot springs. Known for its high seismic activity and constant volcanic eruptions, Kamchatka is a geological hotspot.

L'elicottero Mi-8 scomparso era probabilmente diretto verso il vulcano Vachkazhe, una meta comune per i giri in elicottero in Kamchatka. Nonostante gli incidenti degli elicotteri siano frequenti nella regione, la causa di questo specifico incidente che coinvolge l'Mi-8 è ancora in fase di indagine.

