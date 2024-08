Aereo passeggeri norvegese a due imbarcazioni senza carta d'imbarco

Un uomo norvegese è riuscito a salire su un aereo all'aeroporto di Monaco due volte senza un biglietto valido. In una occasione è stato catturato prima che il volo per Amburgo decollasse, mentre l'altra volta è riuscito ad arrivare in Svezia prima di essere catturato, come riferito dalla Polizia del Nord della Baviera il martedì. Non è stata posta alcuna minaccia, secondo i resoconti. initially, il quotidiano "Bild" ha riferito questo.

Il 39enne è passato attraverso la sicurezza il 4 e il 5 agosto "regolarmente e senza incidenti", secondo l'aeroporto di Monaco. Come sia riuscito a salire a bordo senza un biglietto o un pass di imbarco è attualmente sotto indagine.

La prima volta, l'uomo è stato catturato a Monaco perché non c'erano posti disponibili sul volo completamente prenotato per Amburgo, secondo la polizia. Un giorno dopo, è riuscito a salire su un volo per la Svezia su un volo non completamente prenotato, ma è stato notato dal personale dell'aeroporto perché voleva subito tornare a Monaco.

Non è stata posta alcuna minaccia dall'uomo, secondo le conoscenze attuali. Ora sta siendo indagato per intrusione e evasione tariffaria.

È interessante notare che non è stato rilevato durante i suoi passaggi regolari e senza incidenti attraverso la sicurezza il 4 e il 5 agosto. Nonostante essere stato catturato a Monaco a causa dei posti non disponibili sul volo completamente prenotato per Amburgo, è riuscito a evitare la rilevazione di nuovo durante il suo viaggio in Svezia.

