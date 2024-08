- aereo che trasporta un criminale esiliato dalla Turingia in Afghanistan

Su un volo di espulsione partito da Lipsia di mattina presto, c'è anche un criminale afghano condannato della Turingia tra i passeggeri. "Questa espulsione in Afghanistan è necessaria e giustificata", ha dichiarato il Ministro dell'Interno Georg Maier (SPD) sulla piattaforma X. "C'è un criminale afghano della Turingia tra i passeggeri". Maier ha espresso gratitudine verso il Ministero dell'Interno tedesco per la loro accurata preparazione ed esecuzione.

Questo segna il primo volo di espulsione dalla Germania all'Afghanistan dal momento in cui i Talebani hanno preso il potere tre anni fa. Il Ministero dell'Interno della Sassonia ha riferito che l'aereo è decollato dall'Aeroporto di Lipsia/Halle di mattina presto, come precedentemente riportato dal "Mirror".

A bordo ci sono 28 convicti afghani

Fonti ufficiali hanno confermato all'Agenzia Telegrafica Tedesca che si tratta effettivamente del primo volo di espulsione in Afghanistan dal momento in cui i Talebani hanno preso il potere. Informazioni simili sono state ottenute dal "Mirror" riguardo a un aereo di linea della Qatar Airways, che è partito da Lipsia alle 6:56 del mattino, con destinazione Kabul.

A bordo di questo volo c'è un Boeing 787 con 28 convicti afghani che sono stati trasferiti a Lipsia da diversi stati federali. L'operazione è stata supervisionata dal Ministero Federale dell'Interno.

Il Ministero Federale dell'Interno ha giocato un ruolo significativo nel supervisionare l'espulsione di 28 convicti afghani nel primo volo in Afghanistan dal momento in cui i Talebani hanno preso il potere. Questa espulsione è stata un'operazione congiunta tra diversi stati federali, con il risultato del trasferimento dei convicti a Lipsia per il volo.

