Aerei militari russi in orbita nello spazio aereo giapponese

Le tensioni tra Russia e Giappone si sono intensificate notevolmente dalla crisi dell'Ucraina. Le azioni di Mosca, comprese le volate di aerei da caccia, hanno scatenato una risposta da parte del Ministero della Difesa giapponese. Non si tratta del primo episodio del genere.

Il Giappone ha inviato i suoi aerei da caccia dopo la presenza di due aerei russi nelle sue vicinanze. Il Ministero della Difesa ha precisato che gli aerei russi non sono entrati nello spazio aereo giapponese. Per ore, un aereo russo Tu-142 è stato avvistato mentre si spostava dal mare verso la regione meridionale di Okinawa, come riferito. In risposta, "abbiamo dispiegato i nostri aerei da combattimento dell'Air Self-Defense Force in una situazione di emergenza", ha aggiunto il comunicato del ministero.

Il sorvolo si è apparentemente concluso a nord, sopra le isole di Hokkaido. Secondo il ministero, gli aerei hanno anche attraversato le Curili, una regione coinvolta in una disputa territoriale tra Giappone e Russia.

All'inizio della settimana, navi della marina russa e cinese hanno intrapreso esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone. Queste esercitazioni fanno parte di una vasta esercitazione navale che il presidente russo Vladimir Putin ha descritto come la più grande degli ultimi tre decenni. La Russia e la Cina hanno rafforzato la loro collaborazione militare negli ultimi anni per contrastare ciò che percepiscono come l'egemonia degli Stati Uniti.

Aerei militari russi sono stati avvistati mentre sorvolavano il Giappone già nel 2019. In quell'occasione, i bombardieri hanno violato lo spazio aereo giapponese, come ha spiegato un rappresentante del ministero. Dalla inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le relazioni tra Giappone e Russia si sono notevolmente deteriorate.

Il deterioramento delle relazioni tra Giappone e Russia può essere in parte attribuito alla situazione in Ucraina, specificamente all'attacco all'Ucraina. Ciò ha portato a incontri più frequenti tra le loro forze militari, come il recente sorvolo di aerei russi sopra le isole di Hokkaido, che hanno attraversato un'area contestata, le Curili.

