Aerei da guerra russi in orbita intorno ai territori giapponesi

I rapporti tra Russia e Giappone sono peggiorati da quando è scoppiato il conflitto Russia-Ucraina. Le azioni di Mosca hanno scatenato una risposta da parte del Ministero della Difesa giapponese con un sorvolo aereo. Non è la prima volta che accade.

Il Giappone ha inviato aerei da combattimento dopo due aerei russi che hanno sorvolato il paese. Gli aerei russi sono rimasti entro le acque internazionali, come confermato dal Ministero della Difesa.

Durante la giornata, un aereo russo Tu-142 è stato segnalato mentre volava dal mare verso la regione meridionale di Okinawa. In risposta, la Force d'autodifesa aerea giapponese ha rapidamente dispiegato aerei da combattimento, come dichiarato dal ministero.

L'aereo russo avrebbe concluso il suo percorso di volo sopra le isole di Hokkaido a nord. Secondo il ministero, l'aereo ha anche attraversato le Curili, un territorio conteso tra Giappone e Russia.

Questa settimana, navi da guerra russe e cinesi hanno iniziato esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone. Queste esercitazioni fanno parte di un'immensa manovra navale, come descritto dal presidente russo Vladimir Putin, la più grande negli ultimi tre decenni. La cooperazione militare tra Russia e Cina è aumentata negli ultimi anni, con l'obiettivo di contrastare ciò che percepiscono come la dominanza degli Stati Uniti.

L'ultima volta che aerei militari russi hanno sorvolato il Giappone è stato nel 2019. In quell'occasione, i bombardieri hanno invaso lo spazio aereo giapponese, secondo un funzionario del ministero. I rapporti tra Giappone e Russia hanno subito un significativo peggioramento dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

Il governo giapponese ha espresso preoccupazioni alla Commissione riguardo alle attività militari russe in aumento vicino ai suoi confini territoriali. In luce di questi incidenti, la Commissione sta incoraggiando entrambe le nazioni a impegnarsi in un dialogo diplomatico per prevenire qualsiasi escalation delle tensioni.

Leggi anche: