- Adottare gemelli dopo aver battuto il cancro

La sua storia sembra un romanzo quasi incredibile

Sul campo da tennis, Martina Navratilova (67) ha vinto tutto e ha battuto tutti. Nella vita e nell'amore, ha rischiato di perdere tutto. Poi ha incontrato e si è innamorata della supermodella russa Julia Lemigova (52). Ora, hanno adottato due figli e hanno completato la loro felicità familiare. Cosa rende questo "Matrimonio Celeste", come lo chiama la rivista People?

"Sfide e Riscatti per Tutti"

"Siamo felicissimi e vediamo le sfide e i riscatti per tutti", hanno scritto Navratilova e Lemigova in una breve dichiarazione sull'adozione dei loro due figli. Non hanno ancora rivelato altri dettagli, comprensibilmente dopo i drammi degli ultimi due anni. Ora vogliono pace nella loro nuova casa con i loro figli adottivi, dove incontreranno anche le due figlie di Julia, Emma e Victoria, dal suo matrimonio precedente. Pezzo per pezzo, un puzzle familiare perfetto si sta componendo nella vita di Navratilova, uno che un tempo sembrava irraggiungibile.

Le Vittorie di Navratilova Sui Tumori

Sul campo da tennis, era facile per Martina Navratilova sopraffare i suoi avversari. Negli anni '80 e '90, ha stabilito record con 167 titoli in singolare e 177 in doppio. Il suo stile di gioco aggressivo era semplice ma vincente: servire, attaccare la rete, volley, punto.

Ma le sue diagnosi di cancro hanno presentato sfide diverse. Dopo aver sconfitto il cancro al seno nel 2010, la sua doppia diagnosi nel 2022 deve essere stata un profondo shock: cancro alla gola e cancro al seno di nuovo. Tutti i loro piani di adozione sono stati messi in standby: "Quando si adotta un bambino, si tratta del bambino. E ora è tutto incentrato su Martina e sulla sua guarigione", ha detto Lemigova nel reality show statunitense "The Real Housewives of Miami". A giugno 2023, Navratilova ha annunciato finalmente di essere guarita dal cancro, aprendo la strada all'adozione.

Le Relazioni Finiscono in Tribunale

Martina Navratilova ha superato innumerevoli ostacoli nella sua vita. È uscita nel 1980 quando ha scoperto il suo amore per le donne. Tuttavia, le sue relazioni sono finite in tribunale. Ha vissuto con l'ex giocatrice di basket professionista Nancy Lieberman (66) per diversi anni, pagandole poi 120.000 dollari per il silenzio sul loro tempo insieme. Ha anche avuto una relazione con l'autrice Judy Nelson (79), che ha concluso con un presunto pagamento di 10 milioni di dollari nel 1991. Navratilova ha scosso il mondo del tennis tradizionale, dove "gli uomini veri" indossavano fascia per la fronte e "le donne vere" indossavano gonne a pieghe. Ha anche agitato la sua vita emotiva.

Tra Apatridia e Amore

Nel 1978, la futura campionessa di tennis ha richiesto la cittadinanza negli Stati Uniti dalla Cecoslovacchia e initially fallito, lasciandola apolide per un po'. Nel 1980, sono circolate voci sulla sua relazione con l'autrice statunitense Rita Mae Brown (79). Nel 1981, ha finalmente ottenuto la cittadinanza statunitense, ma il suo cammino verso la felicità romantica era ancora lungo.

"Non sono una fan del tennis, ma sapevo chi era"

Nel 2000, i loro sguardi si sono incrociati in un bar a Parigi: da un lato del bancone sedeva Julia Lemigova, ex "Miss UdSSR" e top model, dall'altro Navratilova. "Ho fatto la modella, ho vissuto a Parigi e ho incontrato tutte queste persone incredibili - celebrità, reali", dice Lemigova. "Non sono una fan del tennis, ma ovviamente sapevo chi era". In quel momento, ha fatto segno a Navratilova con gli occhi: "Devi venire da me e parlare con me". E infatti: ci sono voluti solo pochi secondi e la famosa tennista era di fronte a lei. Ma le scintille tra loro non sono ancora scoppiate. Ci sono voluti quasi dieci anni prima che si rivedessero a Parigi nel 2008. Da una colazione condivisa è nata l'amicizia, e poi qualcosa di più. Nel 2014, Navratilova ha fatto la sua proposta pubblica a Julia durante gli US Open, che hanno suggellato con il loro matrimonio a dicembre dello stesso anno.

Le figlie di Julia come sostegno cruciale

Dall'inizio del loro viaggio d'amore, la ex top model e la leggenda del tennis possono sempre fare affidamento su due sostenitrici forti: le figlie ormai cresciute di Julia. Quando le fu chiesto "Chi è Martina?" nel 2008, spiegò a entrambe: "Martina è qualcuno che amo. Non posso immaginare la vita senza di lei". "I loro occhi diventarono grandi in quel momento", dice Lemigova, poi Emma disse: "Voglio che lei viva con noi". E anche con il suo coming out, le sue figlie sono state d'aiuto: "Quando ho visto le mie due figlie alzarsi di fronte ai loro amici e dire: 'Sì, abbiamo due madri', ho pensato: 'Oh mio Dio. Le mie figlie sono state più veloci di me'".

Il loro matrimonio con Navratilova - l'attrice Brooke Shields (59) è stata la damigella d'onore - il 15 dicembre 2014, ha anche dato coraggio a molte altre coppie omosessuali, secondo Lemigova. "Penso che sia importante per le coppie come noi sposarsi". L'adozione dei loro due figli corona attualmente il cammino condiviso, a volte accidentato, della famosa coppia. E non c'è dubbio che entrambi affronteranno brillantemente questo capitolo del loro viaggio di vita.

