- Adolescenti online: numerosi casi di cattiva condotta sessuale

La piattaforma di protezione dei minori e dei giovani "Jugendschutz".net ha documentato circa 5.000 incidenti di sfruttamento sessuale online di minori e adolescenti nel 2023, che rappresentano circa due terzi di tutte le violazioni relative alla protezione dei minori rilevate nel mondo digitale. Questo numero segna un aumento di 161 casi rispetto all'anno precedente, il 2022, come riportato nel rapporto annuale presentato a Berlino.

In totale, il centro di competenza federale e statale collaborativo ha registrato 7.645 violazioni online relative alla protezione dei minori, con un aumento di 282 casi rispetto al 2022. Il 12% di queste violazioni riguardava pornografia e contenuti espliciti, mentre l'11% era legato all'estremismo politico. Tuttavia, si presume che il numero effettivo di casi sia molto più alto a causa della sottoreportazione.

Stefan Glaser, direttore di Jugendschutz.net, ha espresso preoccupazione per il crescente rischio per i minori e gli adolescenti online. Questo aumento è attribuibile non solo alla crescente complessità nel distinguere la realtà dalla disinformazione a causa dell'intelligenza artificiale, ma anche al rischio amplificato di violenza sessuale, bullismo e estremismo. Inoltre, secondo Glaser, i fornitori di servizi online non stanno facendo abbastanza per proteggere i minori e gli adolescenti, fallendo nell'indirizzo delle violazioni segnalate e nella verifica dell'età degli utenti.

In precedenza, il commissario federale per la prevenzione dell'abuso sui minori, Kerstin Claus, ha richiesto politiche più severe nei confronti dei fornitori di piattaforme video, social network e giochi online con funzioni di chat. Claus ha inoltre criticato l'applicazione insufficiente degli impegni esistenti.

Durante il 2023, Jugendschutz.net ha segnalato 3.210 violazioni ai fornitori e ai corpi di autodisciplina. Inoltre, ha segnalato direttamente 3.582 casi alle autorità per la diffusione di pornografia minorile o per il pericolo imminente per la vita. Alla fine dell'anno, circa il 90% (6.902) delle violazioni segnalate erano state rimosse.

